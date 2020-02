Voto militar, un verdadero paso hacia la paz 

En la mayoría de familias colombianas, por no decir que en todas, hay, ha habido o habrá un miembro de la fuerza pública. Un hombre o una mujer que ama a su patria y está dispuesto a dar su vida por esta. Pensar en que por su decisión de pertenecer a la armada, el ejército, la fuerza aérea o la Policía Nacional, va a perder sus derecho a elegir a los gobernantes del país, no se corresponde con un momento histórico como el esquema estamos viviendo, en el cual todos hablamos de paz.

No podemos hablar de paz en Colombia, cuando tratamos a nuestros miembros de l fuerza pública como si estuviéramos en guerra. No podemos seguir hablando de un país democrático, cuando ni siquiera damos aplicación a unos de los pilares que promovió la revolución francesa, como lo fue el sufragio universal.