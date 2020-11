“Voy caminando hacia la Colombia Humana”: Armando Benedetti

Tras señalar que el centro no existe en política, el exsenador de la U aseguró que en estos momentos camina hacia el movimiento de Gustavo Petro. No se sabe si aspirara al Senado en 2022 en su nombre, pero queda claro el apoyo a su candidatura presidencial.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el senador Armando Benedetti, quien a mediados de octubre renunció a su partido, el de la U, reveló que en estos momentos camina hacia el movimiento Colombia Humana, que lidera el excandidato presidencial y también senador Gustavo Petro. Un giro que sorprende y que ha generado múltiples reacciones, a favor y en contra, en el país político.

“El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es de derecha o de izquierda o, por la polarización que hay, dicen estar en el centro. Como yo creo eso, podría decir que soy de centro-izquierda, porque sí existe la centro-izquierda y la centro-derecha (…) a mí me gusta la centro-izquierda y voy caminando hacia allá, y allá solamente está ubicada la Colombia humana, o sea que voy caminando hacia la Colombia Humana”, dice Benedetti en el mencionado video.

De hecho, el mensaje tuvo respuesta por parte de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, actual diputado del Atlántico: “Bienvenido senador Benedetti”, escribió también en Twitter. Y posteriormente, en esa misma red social, con pulla incluida a Sergio Fajardo, señaló que tanto Benedetti como Roy Barreras, otro de los congresistas que renunció a la U, “han defendido los acuerdos de paz y la JEP más que Fajardo”.

Cabe recordar que el 16 de octubre, cuando presentó su dimisión a la U, Benedetti argumentó que no se podía estar “en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, dijo.

Por el momento se desconoce en qué condiciones llegaría Benedetti a Colombia Humana y si ello implica que volverá a aspirar al Senado en 2022 en su nombre, aunque queda claro que sus palabras implican el apoyo a Gustavo Petro en una nueva aspiración a la Presidencia.

Como era de esperarse, las reacciones al anuncio fueron inmediatas. “Una apuesta atrevida, inteligente y arriesgada la de Armando Benedetti. Puede ser el primero de varios dirigentes políticos nacionales que terminen tratando de ayudar a Petro, ya sea directamente o a través de una alianza que permita construir una consulta de distintos sectores con claro sentido social-demócrata para construir algo distinto. Armando ha leído al país. Hay una indignación muy grande en la sociedad, la gente quiere cambio, pero un cambio de verdad”, manifestó el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

Por su parte, el concejal de Bogotá por el Partido Verde trinó: “El Armando Benedetti al que hoy Gustavo Petro le dice: ‘Bienvenido a la Colombia Humana’, es el mismo que tenía como slogan de campaña al Senado en 2006: ’100% con Uribe’. La política del amor ahora la lideran camaleones y lagartos que vienen de toldas uribistas”.