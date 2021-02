Vuelve al Congreso propuesta para reducir aporte a salud de los pensionados

La iniciativa es del senador Alexander López, del Polo Democrático. El proyecto busca bajar del 12 % al 4 % el pago de este servicio para los pensionados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos.

Vuelve al Congreso una propuesta que ha intentado calar varias veces, pero no ha tenido éxito: reducir el aporte que deben hacer los pensionados para acceder al servicio de salud. Alexander Vega, senador del Polo Democrático, es el promotor de esta iniciativa que, según dice, beneficiaría a más de 2 millones de pensionados.

(Lea: Alianza Verde suspende a concejal por ser opositor de Daniel Quintero)

El proyecto busca que los jubilados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos vigentes reduzcan su aporte del 12 % al 4 %. “De esta manera vamos a mejorar las condiciones económicas de esta comunidad, duramente discriminada económicamente desde la Ley 100 de 1993″, expresó. El senador radicó nuevamente esta iniciativa, a pesar de que el Gobierno no la encuentre viable. Así mismo, la hace en este nuevo año, que es también el tercer año de la administración del presidente Iván Duque. Eso es coyuntural porque durante su mandato el primer mandatario ha dicho que una reforma pensional es necesaria y se avecina como iniciativa del Gobierno. No obstante, las intenciones se han quedado en palabras porque, como encontró hace poco El Espectador, todavía no hay luces desde el Ejecutivo para presentarlo.

(Para entender la posición del Gobierno frente a la reforma pensional, lea aquí)

López radicó otra propuesta en beneficio del bolsillo de los pensionados. Este segundo proyecto busca que el Legislativo permita aumentar el reajuste de las mesadas pensionales, pero con base en el incremento del salario mínimo y no con el IPC, como pasa en la actualidad.

“Mientras un trabajador recibió este año un incremento del 3,5% los pensionados solo recibieron de incremento un 1,6 %. En los últimos, 5 años la perdida de ingresos para la comunidad pensionada y jubilada de Colombia ha sido del 9% tomando el mismo comparativo entre el aumento el IPC y del Salario Mínimo”, dijo el congresista.

Diferentes sectores celebran la pretensión de López. José Antonio Forero, presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, manifestó que espera que el resto de parlamentarios acompañen estas iniciativas con su voto, pues representaría “un acto de justicia con la comunidad pensionada y jubilada del país”.

A su vez, César Julio Carrillo, presidente de la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros, reconoció el trabajo de López para sacar adelante ambas propuestas. No obstante, encontró que estos no se han materializado por los gobiernos de turno que han “objetado soterradamente agravando la situación económica de este sector de la población”.