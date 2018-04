“Yo ando armado, así que al que me llegue lo atiendo”: ‘El Patriota’

El abogado Jaime Restrepo, conocido en las redes sociales como ‘El Patriota’, explicó a qué se refería con el más reciente trino que publicó en su cuenta de Twitter en el que alertó que, después del asesinado testigo Carlos Areiza en el caso del expresidente Álvaro Uribe e Iván Cepeda, y el del exgobernador Luis Alfredo Ramos, él podría ser la siguiente víctima mortal. Lo anterior, luego de un fuerte enfrentamiento en el que se enfrascó con el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria alrededor de los hechos que protagonizaron los procesos anteriormente mencionados y su participación en los mismos.

Restrepo, en diálogo con W Radio, se sostuvo en su afirmación frente a que el congresista Gaviria lo habría enviado, años atrás, a la cárcel de Itagüí, en donde se encontraba recluido el paramilitar Areiza, para sostener una conversación que, según dijo, en su momento desconocía. “A José Obdulio le falta hombría. Que se amarre esos pantalones. Él es una persona desleal, ingrata y malagradecida. Acá no hubo nada ilegal, pero que salga a negar que me envió a hablar con Areiza genera suspicacias”, dijo el abogado.

En ese sentido, dijo que durante la conversación con Areiza -asesinado hace un par de semanas en el municipio de Bello (Antioquia)- el testigo le habría entregado unos documentos y unas cartas de retractación a favor del exgobernador Ramos, en el proceso que se le adelanta por haber, presuntamente, participado en una reunión con jefes paramilitares en 2005. Cartas que, recientemente fueron desestimadas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, ponente en este caso.

‘El Patriota’, no obstante, dijo que pese a la respuesta de Gaviria a la hora de negar haberlo mandado a los encuentros con Areiza, no cree que sea un criminal. De hecho, responsabilizó al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, si algo le llega a pasar a él o a su familia. “Él es capaz de gestar mi homicidio. Si a mi integridad, si a mi vida le ocurre algo, que el primero en ser investigado sea el senador Iván Cepeda”, dijo el abogado, tras advertir que es a Cepeda a quien le convenía la muerte de Areiza. “Yo sí creo que es un buen muerto para Cepeda”, agregó. Sobre la acusación, el legislador no quiso responder.

Jaime Restrepo afirmó que se siente amenazado, que tiene muchos enemigos en las Farc, el Eln y en el Partido Comunista de Colombia. Pero también, según señaló, en los sectores de derecha, así que aprovechó la conversación con la periodista Vicky Dávila para advertir que permanece armado, que tiene varias municiones en su casa y que “al que a mí me llegue, lo atiendo y me defiendo. Ese es un derecho inherente. La legítima defensa.

“Petro y Duque: el cáncer y la enfermedad venérea”

Así mismo, el abogado Jaime Restrepo, conocido uribista y quien se afirma cercano al expresidente, lanzó fuertes críticas en contra de los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro, a quienes comparó con enfermedades graves y terminales, bajo el argumento de que “en política a veces hay que elegir al menor mal”.

Así se refirió a ambos aspirantes a la Presidencia de la República: “He sido un gran crítico de Iván Duque, pero en este momento, como están dadas las cosas y las circunstancias, hay que escoger entre un cáncer terminal con metástasis y una sífilis en tercera etapa. No me gusta Duque, y me da temor que con él ocurra lo mismo que ocurrió con Santos y es que se le tuerza al presidente Uribe. Yo voy a votar por Duque en contraposición a Petro que es el sinónimo de Chávez. El cáncer es Petro y la enfermedad venérea es Duque”, afirmó.