Actriz de "Modern Family" celebra su aumento de peso en redes sociales

BANG Showbiz

La enfermedad renal crónica que padece Sarah Hyland la llevó a ingresar al hospital en junio y hace solo unas semanas que sus médicos le dieron el visto bueno para que retomara su actividad deportiva, pero la actriz se ha puesto manos a la obra sin perder un momento. (Lea: Actriz de "Modern Family" niega padecer anorexia)

La protagonista de Modern Family' celebró en su cuenta de Instagram los primeros resultados de su esfuerzo, que le han ayudado a ganar masa muscular y, en consecuencia, una cantidad considerable de peso.



"De verdad que hoy no tenía ganas de venir, pero me alegro de haberlo hecho. Sigan siendo fuertes, chicas. Cada entrenamiento cuenta", aseguró la intérprete de 27 años. "Me siento muy orgullosa teniendo en cuenta que a comienzo de año pesaba 34 kilos".



Los cambios de peso que ha experimentado Sarah a lo largo de los años no han pasado desapercibidos para sus seguidores, y tristemente en ocasiones la han convertido en el objetivo de los 'haters'. Sin embargo, ella no se ha dejado amilanar por las críticas y nunca ha dejado de responder a los ataques contra su físico.



"He estado leyendo algunos de sus mensajes directos y en muchos de ellos me dicen: 'Chica, estás bien, pero come algo de pan'. Así que me gustaría plantear una propuesta, los pondré en contacto con Wells Adam [su novio], porque él es la única persona que sabe cuánto pan consumo a diario. ¡Gracias!", contraatacaba la joven para zanjar el tema sobre su entonces delgadez extrema.