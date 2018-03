“Amigos, los milagros existen”: “Polilla” sobre la recuperación de “la Gorda Fabiola”

Redacción redes sociales

Una gran emoción sintió la familia de la humorista, Fabiola Posada, conocida como "La Gorda Fabiola", al recibir la noticia de su satisfactoria recuperación, tras encontrarse en un coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la Clínica Reina Sofía, de Bogotá, desde el jueves. Lea también: El conmovedor mensaje de "Polilla" a "la Gorda Fabiola" ante su delicado estado de salud.

“Polilla”, como se hace llamar el humorista Nelson Polanía, mantuvo al tanto a sus seguidores de su cuenta de Instagram sobre la salud de su esposa y anunció dichoso el despertar de su "gordita". Lea más: La “Gorda Fabiola” está en coma inducido

“Mi Gordis me hizo llorar de la emoción, luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba. Abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer lo que veían: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo : ‘Hola papi, ¿Cómo estás?’. Amigos, los milagros existen”, relató en la descripción de la publicación.

El humorista, horas antes, había publicado una foto de su boda con Fabiola Posada, dedicándole unas conmovedoras palabras a la samaria.

“Amigos, un nuevo día de mi gordita en la UCI, su recuperación será un milagro, no es fácil, pero con sus lindos mensajes y oraciones la sacaremos adelante; el día de esta foto, prometí estar contigo en la enfermedad y sabes que cuentas conmigo… Así no me escuches, nuestros corazones se comunican”, escribió.

Desde el 21 de febrero, Fabiola Posada, de 54 años, se encuentra internada en la Clínica Reina Sofía de Bogotá. La humorista tiene antecedentes de problemas cardiacos, renales y digestivos, los cuales ha podido superar con éxito.