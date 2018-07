Con emotivo mensaje hija de Robin Williams le rinde homenaje

La hija de Robin Williams, el oscarizado actor que se quitó la vida en agosto de 2014 tras una larga temporada luchando contra la ansiedad y la depresión, no ha dudado en aprovechar el que hubiera sido el 67 cumpleaños del intérprete para rendirle homenaje en las redes sociales y, al mismo tiempo, compartir una emotiva reflexión sobre el duro golpe emocional que se desprende de perder a un ser querido a causa del suicidio.



"Otra vez estamos en este momento del año. Todo el mundo que ha tenido que lidiar con pérdidas significativas sabe que hay ciertos aniversarios muy dolorosos, llenos de recuerdos que aparecen con la precisión de un reloj y se comen al resto de recuerdos, independientemente de cómo te prepares para afrontarlos o evitarlos", ha escrito Zelda Williams en su perfil de Instagram para, a continuación, expresar su deseo de afrontar esta etapa en privado.



"Estas semanas son las más difíciles del año para mí y, por tanto, me vais a ver muy poco por aquí, si es que acaso me veis. Aunque aprecio las buenas intenciones y los mensajes de cariño, me resulta algo abrumador recibir tantos comentarios de gente desconocida, que me dicen lo mucho que se preocupan por mí y lo que le apreciaban. Es complicado responderos a todos, así que espero que entendáis que esta sea la única respuesta que os dé antes de tomarme mi tiempo para celebrar su cumpleaños. Gracias a todos por quererle, apoyar su trabajo y por echarle de menos. Yo también le echo de menos", ha escrito a modo de despedida.



Sin embargo, antes de abandonar temporalmente la esfera virtual para honrar la memoria de su progenitor en la más absoluta intimidad, Zelda ha animado a todos sus seguidores y a los admiradores del inigualable Robin Williams a que hagan un donativo o tengan un gesto de solidaridad con los más desfavorecidos a modo de tributo hacia el fallecido artista.



"Y si queréis hacer algo en su nombre, os aconsejo que trabajéis de voluntarios en algún refugio local o que contribuyáis a su financiación, o incluso que aprendáis a hacer kits de ayuda para aquellos que viven en la calle. Haced uno en su honor, seguro que os lo agradecería muchísimo", ha sentenciado.