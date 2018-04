El beso entre Demi Lovato y Kehlani que causa furor en redes sociales

Agencia Afp

Lovato, la exestrella infantil de Disney que se convirtió en la voz de éxitos pop como "Sorry Not Sorry", actuó la noche del lunes en Newark, al norte de Nueva York, sentada en una enorme cama blanca en el escenario.

Mientras bailarines con los pectorales descubiertos, gorras y pantalones se contorneaban a su alrededor, Lovato, de 25 años, se movía sensualmente sobre la cama cantando "Lonely".

En ese momento, aparentemente por sorpresa, Kehlani, que había actuado como telonera, apareció por detrás de ella y, tras abrazarla por la espalda y darle un giro, la besó, o casi, en la boca.

Mientras los fans gritaban emocionados, Lovato sonrió y abrazó a Kehlani, a la que acostó boca arriba en la cama para colocársele encima mientras hacía movimientos pélvicos.

Las imágenes tomadas por los asistentes del inesperado jugueteo rápidamente se volvieron virales y convirtieron el concierto de Lovato en tendencia en las redes sociales.

Lo que Lovato describió como una "increíble, divertida, loca y sexy noche" desató especulaciones sobre sus preferencias sexuales.

En respuesta a un usuario de Twitter que le dijo que tenía que salir del armario, Lovato escribió a sus 56 millones de seguidores: "Me gustan mis chicas tanto como me gusta mi 'honey'".

Hacía referencia a una de las canciones de Kehlani, "Honey", en la que habla de su bisexualidad.

Kehlani, por su parte, condimentó el asunto contando en Instagram que los bailarines la animaron a subir al escenario para el beso, pero que "habría que ser estúpido para no aprovechar la oportunidad".

Lovato, quien reanuda su gira el 15 de abril en Latinoamérica comenzando por Sao Paulo, salió con el actor estadounidense Wilmer Valderrama durante seis años.

El episodio Lovato fue comparado con alguno de la también exactriz infantil convertida en cantante pop Miley Cyrus, que se describe a sí misma como pansexual.