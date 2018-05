El mate, cerca de convertirse en el primer emoji latinoamericano de Whatsapp

agencia Efe

Los emojis se han convertido en un añadido indispensable para expresar nuestros sentimientos e inquietudes en las charlas que a diario tenemos en redes sociales o Whatsapp, y cada vez necesitamos más: Si la guardia real inglesa o la paella valenciana tienen uno, ¿por qué no iba a tenerlo el mate?.



El consocio Unicode, encargado de elegir los emoticonos que se incorporan anualmente a las pantallas, aprobó el pasado 9 de mayo la segunda fase de la iniciativa lanzada por un equipo argentino de un emoji que representa un mate, relleno de yerba y con su correspondiente bombilla -conductora de la infusión y que bajo ninguna circunstancia debe moverse durante su consumo-.



Sus propulsores, Florencia Coelho, Daniela Guini, Martin Zalucki, Emiliano Panelli y Santiago Nasra, se debatieron entre los dibujos de iconos nacionales como el choripán o el asado, y consideran un "orgullo" tratar de representar a toda Suramérica gracias al que podría ser el primer emoticono latinoamericano.



"América Latina no tiene ningún emoji que nos represente, y que sea el mate es un orgullo para nosotros", transmitió en diálogo con Efe Guini.



Un paso muy importante que acerca un poco más a nuestros teléfonos celulares esta bebida y emblema cultural suramericano.



Prueba de ello es la documentación que adjuntaron a la propuesta, que explica detalladamente los orígenes del mate y analiza con estadísticas cómo se consume en distintos países de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, pero que no olvida a Siria, principal exportador de yerba mate.



"Fue el icono más querido en las encuestas, porque no representa solo a la Argentina, sino a muchas nacionalidades. No solo de Latinoamérica sino de países europeos que lo consumen bajo la influencia latina", relató Guini.



Invitadas por la estadounidense Jennifer Lee, la experta en emoticonos a quien conocieron durante una charla del Media Party 2017 que se celebró en Buenos Aires el pasado septiembre, Florencia Coelho y Daniela Guini se ocuparon de presentar en Silicon Valley frente a un jurado integrado por 30 personas la candidatura del mate como futuro emoji.



"Teníamos entre 3 y 5 minutos que se hicieron 10 por las preguntas del jurado", indicó Guini, quien añadió que entró a la sala con un mate y un termo bajo el brazo con el propósito de que los electores conocieran de primera mano de qué se trata el ritual más tradicional y cotidiano de Argentina.



Entre las dudas del jurado, las propulsoras explicaron que la yerba mate no contiene ningún tipo de sustancia cancerígena ni está probado que provoque enfermedades, y sorpresivamente tuvieron que aclarar que tampoco se trata de ninguna droga.



Además, convencieron a algunos escépticos para que probaran la infusión.



"¡En diez minutos no pudieron hacer una ronda muy larga de mate!", bromeó Guini.



Entre las 104 propuestas elegidas en esta fase se encuentran algunas integradoras, como un brazo biónico, una silla de ruedas o un perro guía, así como un típico sari hindú, un flamenco o un orangután.



"Se ha elegido también una oreja con un audífono, está diseñada en un color amarillo, aunque lo cuentan como cinco emojis distintos por las distintas tonalidades de piel que después añaden", destacó Panelli, uno de los diseñadores del proyecto.



Una propuesta bien encaminada que ya ha superado dos fases, "las más importantes" según Panelli, y a la que le quedan otras tres por enfrentar.



El del mate es también uno de los únicos tres que engloban las nuevas sugerencias de emoticonos gastronómicos, y junto a él participa un cubito de hielo y un brick de zumo.



Hasta finales de 2018, afirmó Panelli, no se conocerá el veredicto, que aseguraría entre el primer y segundo trimestre de 2019 un puesto privilegiado para América Latina en la historia de las redes sociales.