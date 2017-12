Esto es lo que ha pasado en la visita de James y Daniela Ospina a Santa Marta

Redacción Redes Sociales.

James Rodríguez, futbolista colombiano y centrocampista del Bayern Múnich, disfruta por estos días de unas cortas vacaciones en Santa Marta, en compañía de amigos y familiares. La presencia de su hija Salomé, y en especial la de su exesposa Daniela Ospina, ha causado gran revuelo. (Lea: James no deja de entrenar en vacaciones)

El 24 de diciembre, Rodríguez llegó en compañía de Daniela Ospina y Salomé al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Desde ese momento no han parado de ser noticia nacional. Una fotografía en la que aparecen los tres y circula por redes sociales ha despertado emoción entre sus seguidores, por la posibilidad de una reconciliación.

El pasado 27 de julio Daniela Ospina confirmó la noticia de su separación con el futbolista mediante un comunicado en el que aseguró que la relación finalizó luego de seis años “en los mejores términos y de común acuerdo”. (Lea: Daniela Ospina y James Rodríguez confirman su separación)

Desde ese momento, Ospina está radicada en Colombia, donde lanzó su marca de ropa y sigue enfocada en sus proyectos nacionales e internacionales. Por su parte, el jugador se fue para Alemania con su actual equipo, Bayern Múnich.

Pese a que sus seguidores no los han dejado tranquilos y muchos esperan a las afueras del apartamento de Rodríguez, en el edificio Two Towers para lograr verlo, ellos han disfrutado del sol y las playas de Santa Marta. Por ejemplo, el “10” de la selección colombiana de fútbol y “11” en el Bayern no quiere bajar ni un poco su forma física en las vacaciones. Tanto así, que el 25 de diciembre salió a trotar por las carreteras del departamento de Magdalena.

También compartió fotografías junto a su hija y en las redes sociales han circulado videos jugando fútbol en la playa con amigos y cantando el tema No Voy a Llorar, de Los Diablitos, compartido por el cantautor Wilfran Castillo.

Por su parte, Daniela Ospina publicó una foto en su cuenta personal de Instagram en la que luce un traje de baño y en la que les deseó una feliz Navidad a sus más de cuatro millones seguidores. Sin embargo, la imagen generó miles de comentarios tanto positivos como negativos.

Uno en especial hizo que la también empresaria respondiera. Una usuaria de la red social calificó como “show” su separación con James Rodríguez. Mensaje que se suma al de cientos de personas que han especulado con que la pareja nunca se ha separado y solo lo hicieron como estrategia de marketing.

La deportista le respondió a la cibernauta muy respetuosa invitandola a que la dejara de seguir. "Tan básico como dejarme de seguir princesa. Dios te bendiga y feliz navidad. Mucha prosperidad y amor para tu 2018”.

Por el momento, ni el futbolista ni la empresaria se han referido al tema de su divorcio. Tampoco han compartido fotografías juntos. Otros aseguran que sólo pasan las fiestas de fin de año juntos por su hija. Rodríguez deberá regresar a la disciplina del Bayern Múnich la primera semana de enero.