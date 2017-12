Estos son los tuits con más éxito de 2017

agencia Efe

Un tuit que compartió el expresidente Obama después del tiroteo de Charlottesville en agosto pasado fue el que recibió más "me gusta" no solo de 2017, sino de toda la historia, según el listado de Twitter.

En esa ocasión, Obama publicó una imagen en la que aparecía con varios niños de distinto perfil étnico y que acompañó de una cita de Nelson Mandela que decía: "Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su religión".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

El segundo tuit con más "me gusta" del año lo publicó la cantante Ariana Grande después de otra tragedia, en este caso el tiroteo en su concierto en el Manchester Arena en mayo pasado.

"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras", dijo la cantante tras conocer el alcance de la masacre, que tuvo lugar cuando ella ya había abandonado el escenario.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

El tercer lugar lo ocupó de nuevo Barack Obama, cuando en julio envió un mensaje de apoyo a su antiguo contrincante, el republicano John McCain, tras conocer que sufría cáncer.

En cuanto a los mensajes más retuiteados, en la primera posición se encuentra un joven estadounidense anónimo que pidió ayuda para conseguir 18 millones de retuits y lograr así un año de "nuggets" de pollo gratis.

El mensaje del joven se compartió finalmente más de 3,6 millones de veces y Wendy's accedió a suministrarle su ración gratuita de "nuggets" tras la campaña mediática generada, y que convirtió su mensaje en el más retuiteado de la historia.

Twitter también ha dado a conocer los líderes mundiales que más veces son mencionados, una lista que encabeza el presidente de EE.UU,, Donald Trump, seguido del primer ministro indio, Narendra Modi, o el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En el ránking también aparecen el presidente argentino, Mauricio Macri; su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; o la primera ministra británica, Theresa May.