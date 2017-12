¿Ha visto esta foto en las redes? Esta es la historia...

Redacción redes sociales

La fotografía de un campesino que carga un costal con una muñeca, mientras está de pie en el metro de Medellín, ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La imagen no ha escapado de convertirse en memes, tanto emotivos como burlones, dejando a un lado la verdadera historia de la foto.

“Haciendo la ruta del metro, entre el centro y Niquía a las diez de la mañana, sentí gran extrañeza al ver a un señor de pie, con aspecto campesino, que llevaba una niña entre un costal”, explicó Jairo Ruiz Sanabria, el fotógrafo detrás del lente que capturó la escena en su cuenta de Facebook.

Ruiz Sanabria tiene un largo recorrido en el mundo de la fotografía en el departamento de Antioquia. Esta la tomó en 2008 y la publicó en redes sociales en 2016, cuando decidió desempolvar algunos archivos.

“Fue tal mi asombro que concentré la mirada para tratar de entender la situación, porque el contraluz no me dejaba ver bien. Detallé y detallé hasta darme cuenta que no se trataba de una niña, sino una muñeca”, continúa la explicación de Ruiz Sanabria.

Al fotógrafo le causó curiosidad y decidió oprimir el obturador. “Me parecía un detalle muy delicado que un padre se tomará el trabajo de cargar esa muñeca gigante para su hija o hijas. El señor se dejó fotografiar con tranquilidad y hasta se cuadró para que la muñeca se viera mejor”, agregó.

Así que Ruiz Sanabria no perdió la oportunidad y se acercó al hombre para saber quién era, qué hacía, cómo había conseguido la muñeca y a quién se la iba a entregar. Lo que no se esperaba era que la respuesta tumbara las conclusiones que él había sacado a priori, como muchos al ver la foto en las redes.

“Me llamó Pedronel Guzmán. Vivo en el barrio Blanquizal. Trabajo como reciclador en el centro, escogiendo chatarra. Vivo con mi esposa. No tenemos hijos. Encontré esta muñeca y me pareció muy bonita. Se la llevo a mi esposa, porque sé que le gustan mucho. Ella les hace ropita, las viste y decora la casa con ellas. Después que la lleve me regreso de nuevo para el centro a trabajar”, concluyó la historia.

Según el mismo Ruiz Sanabria cuenta, a finales de diciembre del año pasado puso la foto en el buscador de google y arrojaba más de 25 millones de reproducciones. De ahí que, en adelante, respalde las fotos con derechos de autor y su correspondiente crédito.

En principio la imagen era compartida sin separarla de su historia, pero luego de volverse pupular, los significados que los cibernautas le dieron a la foto eran totalmente alejados del verdadero.

“La convirtieron en memes, asociándola con aquella expresión con la que se asustaba a los niños para que se portaran bien: ‘Si no te portas obediente, te va a llevar el viejito del costal’. Con esta misma leyenda la encontré en un meme en árabe que circulaba por Marruecos”, indicó el autor de la imagen, quien asegura que esas son interpretaciones negativas que no le gustan.

Para la temporada de Navidad, la foto seguía tomando otros sentidos y surgió un nuevo meme. En este se aplaude el esfuerzo de un reciclador que no tiene dinero, pero se las arregla para llevarle un regalo a su hija.

“Muchas mujeres aprovecharon, conmovidas, para increpar a novios y maridos que ‘taquiados’ de plata no eran capaces de hacer un regalo”, señaló Ruiz Sanabria.

Y aunque el fotógrafo no está de acuerdo con que se tomen las imágenes de otros para reproducirla agregándole otros sentidos, entiende que así es la web. “Tú pones una imagen con un sentido y ese contexto se pierde cuando la imagen toma fuerza y gana circulación”.