Kim Kardashian revela su secreto para lucir sus pronunciados escotes

Redacción redes sociales

Una de las últimas tendencias en la moda consiste en dejar el brasier en casa. Los escotes pronunciados están cada vez más presentes a la hora de lucir trajes de gala. La controvertida celebridad, Kim Kardashian West, confesó a través de su cuenta de Instagram el mejor truco para llevar un busto perfecta e impecablemente atrevido.

Sin sujetadores, geles o copas tipo push-up, el secreto de Kim es mucho más económico y fácil, aunque un tanto doloroso. Consiste en cubrir los senos con cinta adhesiva “para hacer el efecto de levantarlos y, aunque me lleva un poco de trabajo, merece la pena", afirmó a socialité norteamericana en su página web.

"Definitivamente tenía que compartir mi secreto con ustedes. Es mi truco secreto para tener un escote perfecto en las fotos”, confesó. Lea también: Las Kardashian reciben 150 millones de dólares para seguir haciendo 'Keeping Up with the Kardashians'

Sin embargo, a la hora de retirar la cinta, el truco resulta un poco complejo, pues, al tratarse de una zona muy delicada, se corre el riesgo de lastimarse la piel. "Asegúrense de no tener restos de crema hidratante o aceite cuando se estén levantando las boobs con la cinta. ¡Y prepárense para cuando llegue el momento de quitarla!", añadió.

De esta manera, Kim logra evitar que sus pezones se vean sin llevar brasier y continúa sorprendiendo a sus seguidores en las alfombras rojas con sus pronunciados escotes.