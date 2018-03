La inesperada reacción de un joven cuando vio a su novia besando a otro

Redacción redes sociales

¿Qué haría si va a una fiesta y encuentra a su pareja besando a otra persona? La mayoría coinciden en que, ante semejante escena, su reacción sería violenta, agresiva y desesperada. Sin embargo, un joven argentino llamado Mariano evidenció que existe otra forma de asumir la situación y salir "por la puerta grande", o por lo menos de evitar escándalos, dramas y peleas.

Tal como registró en su cuenta de Twitter el pasado 3 de marzo, el chico asistió a una fiesta en la que, inesperadamente, se encontró a su novia besando a otro joven, de tal forma que ni siquiera se dio cuenta de que su novio, Mariano, inmortalizó el momento.

Con celular en mano, el joven se tomó una selfie en la que se ve de fondo a su novia, en pleno beso con el otro tipo, y la subió a su cuenta de Twitter acompañada de un mensaje que decía “Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”. En la publicación agregó: “se aceptan donaciones de dignidad”.

No tardó mucho para que la publicación se volviera viral. Con 96.853 likes y 17.217 retweets y 671 comentarios, los usuarios de todo el mundo exaltaron el comportamiento de Mariano, lo apoyaron y hasta se ofrecieron a vengar la traición por él.

Jajajaj quee grande eres @Marian0Nicolas saludos desde españa!! — Sergio minguez (@guiuflotis) 15 de marzo de 2018

Hola Nano. Aquí desde Medellín, Colombia. Súper tu actitud. Y bien lo dices, mi EX NOVIA. Cuando se ama de verdad a alguien, no se le es infiel.Tomate tu tiempo y que llegue a tu vida alguien, que te valore y respete en toda la extensión de la palabra. Un abrazo. — Martha Lucia Moreno R (@MarthaL59270054) 14 de marzo de 2018

Y decidió llevar la situación mucho más lejos. Dos días después y ante la insistencia de sus seguidores, Mariano publicó algunas conversaciones con la chica, en las que ella, arrepentida, le explica que estaba muy tomada esa noche y que todo fue producto de la insistencia del otro joven. Este nuevo trino estuvo acompañado del mensaje “No pensaba subirlo, pero me insistieron tanto… sean felices”.

“Te quería pedir perdón, en serio, estaba muy en pedo y el Gordo me insistió un montón, me dijo una banda de cosas y no sé cómo llegué a eso”, escribió ella.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

Finalmente, como toda historia, tuvo su desenlace. “Bueno acá está el final de todo (nada del otro mundo) pero sé que la mayoría quería saber quién era la chica más buscada de argentina. Yo por miedo de los insultos que ella reciba no quería etiquetarla, pero, bueno, se entiende que me lo tomé con humor y queda ahí".