La nueva foto viral: ¿se le ve una o dos piernas a esta joven?

Los usuarios de Twitter no dejaron escapar una imagen que publicó la usuaria Marisol Villanueva para convertirla en el nuevo reto visual. La joven de 18 años compartió una foto de su atuendo del día, pero la forma en cómo se vistó pasó a un segundo plano.

"Sí, combiné líneas verticales y horizontales", fue lo que ella escribió en su publicación. Pero sus seguidores y curiosos se fijaron más en el efecto óptico que se percibe en las dos fotografías que compartió.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl

En las imágenes, el pantalón negro con una raya en la mitad, que es del mismo color de la habitación, confundió a los usuarios que comenzaron a comentar que Villanueva tenía piernas muy delgadas o se debatían, si le aparecía una o dos de las extremidades.

Tras los comentarios, Villanueva publicó una foto en Twitter en la que aclaró que los montajes que comenzaron a circular en redes no correspondían a sus piernas. También respondió varias preguntas y bromeó con las reacciones que generó su foto.

no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj