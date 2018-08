Millie Bobby Brown confirma su ruptura con Jacob Sartorius

Agencia Bang Showbiz

Es cierto que entre las celebridades resulta habitual realizar un comunicado o anunciar de alguna otra manera el final de una relación sentimental para evitar malentendidos o confusiones posteriores cuando uno de los dos encuentre de nuevo pareja, pero llama la atención la edad cada vez más temprana a la que comienzan a dar explicaciones sobre su vida privada.



A sus 14 años, Millie Bobby Brown creyó necesario informar a sus seguidores de Instagram -de paso también al mundo entero- que el cantante de 15 años Jacob Sartorius y ella ya no son pareja, y también aclaró que la ruptura no se había dado en malos términos.



"La decisión acerca de Jacob y yo la tomamos de mutuo acuerdo. Los dos somos felices y continuamos siendo amigos", dice el mensaje que la protagonista de Stranger things publicó en la sección stories de su Instagram, la misma fórmula a la que recurrió su ex.

Lea: "No estoy dispuesta a tolerar el bullying": Millie Bobby Brown)

"La decisión con Mills ha sido completamente mutua y los dos somos felices y seguimos siendo amigos", aseguró él.



Los primeros rumores que vinculaban a los dos ídolos juveniles comenzaron a circular el año pasado, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes y un par de 'likes' en las redes sociales, pero fue Millie quien se encargó de aclarar que sí estaban juntos al confesar en las redes sociales que desearía estar pasando ese día tan especial con Jacob.



Por su parte, él le respondió con una romántica felicitación que no dejaba lugar a duda de la historia de amor que estaban viviendo.



"Feliz cumpleaños a esta preciosa chica, ¡14 ya! Eres la persona más divertida y cariñosa del mundo. Espero que este año crees un montón de recuerdos maravillosos que atesores para siempre. Me muero de ganas de verte, te quiero y te extraño mucho. ¡Vayan todos a desearle un feliz día a esta chica!", escribía junto a su selfie en blanco y negro de los dos.