"No he sido invitado a sacar demonios": padre Chucho sobre exorcismo en Casa de Nariño

Redacción redes sociales

En una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, el padre Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre Chucho, dijo que el nuevo gobierno presidido por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez le pidieron hacer un exorcismo en la Casa de Nariño. (Lea: Iván Duque y Marta Lucía Ramírez pidieron exorcizar la Casa de Nariño)

En ese momento, el padre Chucho afirmó que la intención de los que llegarán a la residencia presidencial es servir con amor y sacar todas las cosas que no sean buenas, como odios y rencores que polarizan al país. De manera jocosa, el sacerdote les dijo a los televidentes que tan pronto realizara el proceso de exorcismo, les contaría cuántos demonios encontró en el Palacio que ahora será ocupado por Duque. No obstante, dijo que “más que ir a sacar demonios, voy a llevarles amor el amor de Cristo”.

Sin embargo, la noticia de un posible exorcismo desató gran polémica. Razón por la que el programa La Red compartió un video en el que el padre aclaraba la situación. "Luego de sus explosivas declaraciones en nuestro programa en vivo, el padre Chucho envía este mensaje pidiendo tranquilidad en las redes sociales".

“Queridos hermanos de Colombia, quiero aclarar que ni el presidente, Iván Duqu; ni la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, me han llamado a sacar demonios de la Casa de Nariño", afirmó Jesús Orjuela, quien ofrece eucaristías en el barrio Castilla, ubicado en localidad de Kennedy, en Bogotá.

Además, aclaró que él era un colombiano más y que solo quería abrazar a sus hermanos y dar la bendición de Dios. "No nos maltratemos más por la redes sociales. Colombianos, respetémonos, les pido perdón si he herido algo y no nos maltratemos".

Finalmente, bendijo al nuevo presidente y a todos los colombianos y, reiteró que no fue invitado a sacar demonios ni por Duque, ni por Marta Lucía, quienes durante la campaña presidencial reafirmaron su fe en el catolicismo. "Lo vuelo a repetir, yo no he sido invitado a sacar demonios, no saco demonios, yo lo único que sé es llevar el amor de Dios".