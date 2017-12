Papá Noel está al día con la tecnología: tiene cuenta en Twitter

Redacción redes sociales

A los creativos del internet no se les pasa ninguna ocasión para hacerse populares, no importa si eso incluye convertirse en Papá Noel. Varias cuentas, dos especialmente populares (@OfficialSanta y @papa_noel), hacen sentir que el personaje navideño navega por el Twitter, revisando peticiones y alistándose para la dura jornada de nochebuena.

Esto nos permite pensar que en este siglo de nativos digitales y con el problema del cambio climático, un verdadero Papá Noel tendría que ponerse al día con la tecnología. Menos cartas y más tuits, lo que supondría menos papel y más rapidez.

Sin embargo, aunque lo usuarios de esas cuentas obviamente no son el señor Noel, detectamos el caos que de serlo tendrían. Basta ver las peticiones curiosas de los usuarios. Así que pensamos en algunos términos y condiciones que se deberían tener en cuenta a la hora de pedirle al Noel tuitero.

Primero, señores y señoras, debemos decir que hay un rango de edad para pedir regalos, ¿o no? Además, qué pasa con eso de pedir que aparezca en el árbol de Navidad algún famoso. Ellos merecen pasar nochebuena con su familia.

Suponemos que los malos deseos contra los ex o las suegras tampoco serán concedidos. Y, adivinen qué: si Papá Noel no ha podido rebajar esa pipa, no le pidan que los adelgace magicamente. Una membresía en el gimnasio será más realista.

Otra cosa: por favor, revisen que lo que pidan esté en stock, no sea que pongan al Papá Noel a buscar por cielo y tierra un “Turboman”. Ya lo dirá el presidente Santos a quien le tocó la árdua tarea de buscar un lego de la casa de los Simpsons, que no logró conseguir aunque se esforzó. Menos mal es Santos y no Santa (Claus). Lea también: Santos dio regalo de Navidad a niño que prefirió conocerlo antes que recibir uno.

Recocha de peticiones

Para un verdadero Papá Noel tuitero, días como este viernes, en vísperas de nochebuena, donde la tendencia en Twitter es #Ojalámeregalen, serían caóticos. Qué indirecta para el señor de los regalos.

Acabar con la corrupción, dinero, pijamas, viajes, amor y hasta cirugía plástica pidieron los usuarios para Navidad. ¿Qué les concedería el señor Noel?

En definitiva, la tarea no se le haría más sencilla a Papá Noel. Si no me creen, bastará con ver a Bruce Nolan, en Todopoderoso, cubriendo a Dios en sus vacaciones e intentando organizar las peticiones de sus devotos a través del correo electrónico.

Aunque en eso el Noel tuitero habría sido más inteligente, pues esta red social no tiene la opción de “sí a todo”. ¿Se imaginan lo desastroso del 25 de diciembre?

En fin, le deseamos mucha suerte a los Noeles tuiteros y no tuiteros, cuya misión no es fácil. (Regatear el 24 de diciembre a las 11:00 p.m. regalos en las ferias es cosa de valientes).

De nuestra parte solo diremos que #ojalánosregalen muchas noticias felices.