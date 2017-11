Por mostrar fotos de su pecho, Facebook bloquea cuenta de Lorena Meritano

Redacción redes sociales

Lorena Meritano, reconocida actriz argentina que ha realizado parte de su carrera en Colombia, expresó en su Twitter su inconformismo porque Facebook le bloqueó temporalmente su cuenta a causa de una publicación que realizó sobre una entrevista que dio al programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en el que contaba su lucha contra el cáncer. En las imágenes se veía a la actriz mostrando su pecho con el objetivo de crear conciencia y ser un ejemplo para las personas que padecen la misma enfermedad. (Lea: Lorena Meritano habla de lucha contra el cáncer y su relación con Calzadilla)

Tras el bloqueo, la actriz compartió un tweet con un pantallazo en el que se lee el aviso en el que la red social le informa sobre los motivos del bloqueo. “Esta función está bloqueada temporalmente. Una de tus publicaciones recientes infringe las políticas de Facebook”. La también modelo acompañó la publicación con un mensaje, “Facebook me bloquea por compartir cicatrices y reconstrucción en programa Se dice de mí. Eso si, está lleno de culos, tetas, violencia. Fin”.

Sin embargo, no fue el único tweet que posteó la argentina de 47 años. En otro se lee, “Facebook me bloqueo el público y el personal por compartir el programa Se dice de mí, donde se muestra mis cicatrices y mi reconstrucción. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. ¡Estamos bárbaros!”. Sus más de 188 mil seguidores no dudaron en apoyarla con mensajes en los que manifestaron su rechazo la decisión de la red social.

En la entrevista, la actriz recordada por su papel en la novela Pasión de gavilanes, de 2003, habló sobre todo el proceso que tuvo que enfrentar desde que le diagosticaron cáncer de seno en 2014, hasta que logró superarlo.

“Me sentí una bolita…Me diagnosticaron cáncer. Me operaron de dos tumores que había que sacar urgente. A los diez días fue la primera cirugía, a los 15 fue la segunda en la que me sacaron toda la mama y los ganglios. Después vinieron las quimioterapias”, contó la actriz.

La argentina también habló de sus relaciones amorosas, su deseo de ser madre y la depresión que vivió cuando, minutos antes de tomar un vuelo hacía Argentina, Ernesto Calzadilla, actor y presentador venezolano, terminó la relación que tenían.