Seguidor le roba beso a Jessica Cediel y así reacciona la presentadora

Redacción redes sociales

El evento que realiza cada quince días la Revista Vea con los artistas y personajes que son portada, se llevó a cabo el pasado fin de semana en el centro comercial Plaza de las Américas con la presentadora, Jessica Cediel, quien es la portada de la más reciente edición. (Lea: Jessica Cediel sorprende a sus seguidores con su cambio de look)



Sin embargo, este miércoles empezó a circular un video en redes sociales en el que se ve cuando un seguidor le roba un beso a la periodista.

El joven aprovechó su turno, en el que conseguiría una firma y una foto con la modelo, para realizar el acto. Cuando ya estaba al lado de Cediel, quien estaba desprevenida, no dudó en robarle un beso en la boca.



La periodista reaccionó riéndose, con tranquilidad ante la situación y le lanzó una palmadita al hombre. Luego, continúo con el evento.



Actualmente, la presentadora es la voz de Yayita en la película animada de “Condorito”. También aseguró en la más reciente edición de la Revista Vea su deseo de ser madre. “Quiero tener dos hijos, y desde hace como cuatro meses he pensado en que quiero adoptar un niño. No me parecería nada malo estar embarazada, tener mi bebé y adoptar, de igual manera sería mi hijo y mi todo”.