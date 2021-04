¿Va a salir en el paro nacional? 5 consejos para protestar y cuidarse del coronavirus

Si tiene pensado marchar el 28 de abril en el paro nacional, es mejor que siga una serie de recomendaciones para que evite poner en riesgo su salud y la de su familia.

Si todo sale como está previsto, lo más posible es que este 28 de abril haya protestas en varias ciudades como consecuencia del paro nacional. Sin embargo, como estamos en medio de un tercer pico de epidemia y los hospitales están colapsados, es necesario seguir una serie de recomendaciones para evitar poner en riesgo su salud y de la allegados.

Aquí les presentamos algunos consejos que no tienen, de ninguna manera, la intención de disuadir ni de invitar a nadie a participar en las manifestaciones. (Lea ¿Vamos bien con la vacunación en Colombia? Primero hay que resolver otra pregunta)

Evalúe con quien vive

Lo primero que debe hacer, como aconseja la Universidad Loyola de Chicago (EE.UU.), es evaluar el riesgo de las personas con las que convive. Si se trata de personas que están en los grupos de riesgo (mayores de 60 años sin vacunación o con comorbilidades), considere encontrar una forma de autoaislarse las siguientes dos semanas después de la protesta. Así evitará contagiarlos en caso de que se infecte con el coronavirus.

Evalúe su salud

El segundo punto importante que debe evaluar antes de salir tiene que ver con si presenta o no síntomas relacionados con el COVID-19. Si ha tenido tos, dificultad para respirar, fiebre u otros síntomas relacionados con la enfermedad, no es buena idea estar en espacios concurridos, pues podría poner en riesgo a las otras personas que van a marchar. Evalúe también si ha estado en contacto con alguien con la enfermedad de manera reciente. Es posible que sea asintomático.

Use siempre tapabocas y evite a quienes no lo utilizan

Una vez evaluados estos dos aspectos, como recomienda la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (EE.UU.), si sale a protestar, no olvide usar el tapabocas. Debe cubrir la nariz y la boca. Evite quitárselo durante la marcha; incluso cuando se realicen arengas. Si lo hace, trate de mantener la distancia, especialmente de quienes griten más alto. Aunque es difícil mantener la distancia física, haga lo posible por tener un par de metros con las otras personas. Evite por completo a quienes no tienen mascarilla.

No comparta alimentos

Otra sugerencia, según la U. de Washington, es evitar compartir bebidas y alimentos con otras personas. Lleve su propia agua e hidrátese. Si es posible, también trate de no compartir carteles u objetos. Use con frecuencia desinfectante en caso de que no sea posible.

Tome medidas después de marchar

Luego de que se lleven a cabo las manifestaciones, evalué sus síntomas. En caso de tener alguno de los relacionados con COVID-19 guarde cuarentena por 14 días, si son leves. Si su salud se deteriora no dude en llamar a su EPS, solicitar atención y pedir una prueba de detección de coronavirus También tenga en cuenta que puede transmitir el virus sin mostrar ningún síntoma.