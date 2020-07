Miembros de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, el Observatorio del Comportamiento de Automedicación y otros expertos, se pronunciaron ante la noticia de que el alcalde de Cali suministrará este fármaco como tratamiento para el COVID-19 pese a no estar aprobado para el manejo del virus.

Ayer se dio a conocer la noticia de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, iban a suministrar ivermectina a los pacientes afectados por el COVID-19. Esto a pesar de que no existe evidencia científica sobre la efectividad de este agente antiparasitario en el tratamiento contra el virus. De ahí que, una docena de académicos haya emitido este viernes un comunicado rechazando la medida de ambos funcionarios. Advirtiendo, además, que el uso de este “medicamento posee riesgos adversos”. (Lea: El alcalde de Cali dará ivermectina a pacientes con COVID-19 pese a no haber evidencia sobre su eficacia)

El pronunciamiento de los expertos empieza diciendo que “la ivermectina no está aprobada en Colombia para el manejo de la COVID-19”. De hecho, no hay evidencia de estudios clínicos controlados hasta ahora que permitan o nieguen su uso como tratamiento del virus SARS-CoV-2. “Esto debido a que la eficacia en modelos preclínicos (que no implican pruebas en seres humanos), no necesariamente significa que exista efectividad en pacientes que sufren la enfermedad.” Así lo argumentaron los académicos.

Además, aseguran, que este medicamento al igual que todos los fármacos "posee riesgo de efectos adversos". Su toxicidad en el organismo puede ir desde un "nivel neurológico (p. ej. confusión, vértigo, parestesias, temblor), reacciones dermatológicas (p. ej. prurito, erupción cutánea), y efectos adversos gastrointestinales (p. ej. náuseas y vómito), entre otras reacciones adversas que han sido documentadas", señalaron los miembros de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y el Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario.

De manera que, ante la falta de pruebas, sostienen que la ivermectina debe emplearse solo bajo la prescripción médica según lo aprueba el INVIMA a nivel nacional. Es decir, solo para “ectoparasitosis, escabiosis pediculosis y dermodecidosis. En las parasitosis intestinales y tisulares como oncocercosis, filariasis linfática y alternativa en el tratamiento de la estrongiloidiasis.” Por fuera de ello, como pretende suministrarlo el funcionario, no es recomendable de acuerdo con los expertos que también al Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, el Centro de Información de Medicamentos de la UNAL y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios.