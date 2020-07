Alerta por el aumento de intoxicaciones con sustancias de desinfección para “combatir” el Covid-19

El Instituto Nacional de Salud informó que, durante el primer semestre de este año, se han incrementado las intoxicaciones con sustancias de limpieza y desinfección como hipoclorito y detergentes, principalmente en los departamentos con mayor número de casos de COVID-19. Autoridades insisten en que estas sustancias no deben ser consumidas como tratamiento, pues su utilidad no existe.

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha encendido otras alarmas. El Instituto Nacional de Salud informó este jueves que, a medida que se ha dado un incremento en el uso de químicos para la limpieza y desinfección, también ha ido aumentando el número de intoxicaciones en el país con estas sustancias. se ha dado un incremento en el uso de químicos empleados para la limpieza y la desinfección. (Puede ver: Este es el protocolo de bioseguridad del Minsalud para el servicio de aseo doméstico)

El Hipoclorito, amonios, detergente, creolina, desinfectantes y ácido bórico -que habitualmente son empleados para labores de limpieza- son las sustancias responsables del aumento en las intoxicaciones en el país. Datos del INS revelan que en el primer semestre de este año se han presentado 544 casos de intoxicación por hipoclorito (38,6%), y 106 casos por sustancias como desinfectantes y detergentes (12,24%).

Una de las alarmas que enciende la evaluación realizada es que, en la mayoría de departamentos, a medida que aumentan los casos por coronavirus también aumenta la intoxicación por estas sustancias. Entre los departamentos con mayor registro de casos por intoxicación están Guainía (6,7%), Amazonas (2,5%), Barranquilla (2,7%), Atlántico (2,6%), Nariño (2,9%), Vaupés (2,2%), Sucre (2,9%), Risaralda (2,6), Norte de Santander (2,3%) y Putumayo (2,5%).

“Por lo general, la exposición se da porque la gente suele creer en leyendas urbanas o en noticias falsas relacionadas con supuestas medicinas y tratamientos para combatir al COVID-19”, aseguró el Director de Vigilancia Epidemiológica del INS. (Le puede interesar: El 87% de hospitalizados por Covid en Italia tenían algún síntoma dos meses después)

A nivel general, el INS evidenció que los casos por intoxicación con sustancias psicoactivas disminuyeron durante la pandemia, mientras que aumentaron los casos de intoxicación con químicos usados para la limpieza y desinfección.

Entre el 3 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020 -señalaron- se presentaron 2.396 casos de intoxicación por sustancias psicoactivas (29,8%); 1.925 casos de intoxicación por medicamentos (23,9%); 1.648 por plaguicidas (20,5%) y 1.411 casos con otras sustancias químicas (17,5%).

En una menor medida se presentaron casos de intoxicación por solventes (377 casos), gases (182), metanol (82) y metales (19).

“El llamado reiterativo para quienes no tienen COVID-19 es mantener las 4 recomendaciones de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, practicar un lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas. Para quienes tienen COVID-19, mantener el aislamiento, usar tapabocas de manera permanente y evitar el contacto con otras personas”, señaló el INS. “El Instituto Nacional de Salud insiste en que estas sustancias utilizadas para la limpieza NO deben ser consumidas como tratamiento, su utilidad no existe”, concluyeron.