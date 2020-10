Se trató de una mujer de 89 años y con cáncer. Expertos advierten que son casos excepcionales.

Esta semana varios medios reportaron que una mujer holandesa – de 89 años y con cáncer- se había convertido en la primera persona en morir tras una reinfección de coronavirus. La mujer también tenía macroglobulinemia de Waldenström, un tipo raro de cáncer, y dos meses antes había superado una primera tanda de coronavirus. Pero, al parecer, una cepa diferente la volvió a infectar y, esta vez, la mujer no superó el virus. Así lo reportó Oxford University Press.

Pero a pesar de que se trata de malas noticias, expertos consideran que no es motivo de alarma. Según explica el periódico The New York Times, estos casos son noticias precisamente porque son escasos. “Más de 38 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el coronavirus y, hasta el lunes, los científicos han confirmado que menos de cinco de esos casos son reinfecciones”, explica el medio. Es más, la OMS ha advertido que, estadísticamente, los casos de reinfección son irrelevantes.

En la mayoría de los casos, cuando se trata de una reinfección, los síntomas son menos severos e, incluso, inexistentes. Lo anterior, sin embargo, no quita que existan reinfecciones fuertes. Es el caso de un hombre en Ecuador y de otro joven de 25 años que vive en Nevada, Estados Unidos, quienes tuvieron peores síntomas la segunda vez que se infectaron con coronavirus.

Pero, de nuevo, una serie de expertos entrevistados por el New York Times, afirman que no hay que caer en el pánico: las reinfecciones, afirman, suele ser raras. Desde que el primer caso de reinfección se reportó el 24 de agosto de 2020 en Hong Kong, sólo tres casos más han sido confirmados científicamente. 20 más están siendo revisados. (Lea: Investigadores en Hong Kong reportan la primera reinfección)

Lo cierto, también, es que muchos casos de reinfección pueden pasar desapercibidos, debido a que las personas serían asintomáticas. “Hay muchas personas que han estado expuestas al virus y que no tienen síntomas, de las que nunca vamos a escuchar”, dijo Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle, a The New York Times.

Precisamente, por lo anterior, es que la atención de los medios y de la comunidad científica recae sobre aquellos a quienes muestran síntomas severos por segunda vez, pues son la excepción. Son la noticia.

En la mayoría de los casos, también advierte el medio, el sistema inmune de las personas funciona como debería. En las personas que hay reinfección parece que este es más débil de lo que debería. La mujer de 89 años que murió, por ejemplo, el coronavirus estaba acompañado de un cáncer. Mientras, en otras reinfecciones, “los factores genéticos o la falta de ciertas exposiciones inmunes previas pueden haber debilitado la capacidad del cuerpo para combatir un segundo ataque”. (Lea: El 99 % de las personas contagiadas con coronavirus genera anticuerpos)