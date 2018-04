Anestesiólogos, MinSalud e Invima, unidos contra escasez de anestésicos locales

-Redacción Salud

Después de que varios anestesiólogos y odontólogos reportaran escasez de algunos anestésicos como la articaína, la lidocaina y la bupivacain en el país, varias organizaciones se reunieron para crear una mesa que le haga seguimiento al plan de choque que busca solucionar este problema. (Lea acá: Alertan sobre falta de anestésicos en Colombia)

En el mes de febrero el doctor Ricardo Navarro Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, escribió una carta dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, alertándole sobre este desabastecimiento: “La escasez de anestésicos locales, para procedimientos médicos y odontológicos ya es una realidad y, según lo conocido por nosotros, se agravará en el corto plazo”, decía el documento.

Días después, se sumó un comunicado de la Federación Odontológica Colombiana (FOC), en la cual se le pidió al Invima autorizar la importación de otros anestésicos, como la Articaína.

Ante esto, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – S.C.A.R.E., el ministro de Salud y el director del Invima, Javier Guzmán, acordaron crear una mesa, en la que también estará presente la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, para hacerle seguimiento a un plan de choque que busca que las clínicas y hospitales del país tengan de manera oportuna de estas moléculas. Específicamente se enfocarán en lograr el abastecimiento de bupivacaína, prilocaína, articaína y mepivacaina, “cuya carencia afecta especialmente a mujeres en embarazo y recién nacidos, pacientes que requieran procedimientos de urgencia bajo anestesia local y procedimientos quirúrgicos u odontológicos”.

Para lograr esta meta cada entidad de la mesa tendrá una función. Por ejemplo, el Invima tendrá que reunirse con fabricantes y distribuidores para garantizar que estas moléculas se produzcan, mientras S.C.A.R.E deberá presentar un reporte semanal sobre el estado de desabastecimiento. Finalmente, el Ministerio deberá orientar a clínicas y hospitales respecto a qué proveedores pueden acudir para suplir la demanda de anestésicos.

“El Gobierno no tolerará ninguna práctica restrictiva de la competencia que pueda afectar la salud de los colombianos”, aseguró Alejandro Gaviria respecto a la crisis. Y es que según explica el comunicado enviado por la mesa, “la situación de escasez de estos productos en Colombia fue originada por las dificultades que el principal fabricante en el país presentó en sus procesos de manufactura. Aunque el Invima autorizó la importación de las moléculas bajo la modalidad de vitales no disponibles – lo que facilita su ingreso sin registro sanitario”, los profesionales advirtieron que esto no alcanzó para suplir la demanda.

La mesa también aprovechó para hacer un llamado a los anestesiólogos y odontólogos de Colombia para que ayuden a reportar los lugares donde se sigue presentando este desabastecimiento. Hay dos formularios disponibles en línea: formularios.scare.org.co/AusenciaMedicamentos o al Invima por medio del correo [email protected]