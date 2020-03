Así se agilizarán las pruebas para detectar coronavirus en Colombia

- Redacción Vivir

A partir del primero de abril, Colombia actualizará su manera de hacer pruebas para la detección del coronavirus. A través de una circular enviada a la ADRES, las EPS, IPS y profesionales de la salud, el Ministerio de Salud dictaminó cómo se comenzará a diagnosticar.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en Colombia hay 470 casos confirmados de coronavirus, cuatro muertes y 7.986 casos descartados. (Nuevos casos de Coronavirus en Colombia)

Lo primero que cambiará es que se realizarán pruebas rápidas para detectar infecciones (o mejor dicho, presencia de anticuerpos) y así determinar la ruta de atención: si la prueba para infección sale positiva, se adelantará la prueba que detectaría si el paciente tiene o no el Sars-Cov-2. La idea es que con estas pruebas se puedan descartar los casos negativos con mayor celeridad.

“Este es un proceso de fast track con el Invima para que en dos días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del primero de abril Colombia contará con por lo menos 350 mil pruebas semanales gracias a la gestión adelantada por el Ministerio de Salud”, aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

Estas pruebas no son diagnósticas sino de detección, y son capaces de indicar una posible infección reciente o en curso. “En caso de que la prueba rápida de detección de anticuerpos resulte positiva, se debe realizar prueba confirmatoria con RT-PCR. Si esta también arroja un resultado positivo, se debe dar manejo de acuerdo a los lineamientos, protocolos y guías establecidas por Minsalud”, dijo el Ministerio en un comunicado,

Lo primero es detectar si un paciente está infectado con una prueba de detección de anticuerpos. Estas pruebas tardan 15 minutos en tener el resultado y basta con una gota de sangre extraída del dedo del paciente. Esta prueba detecta si hay anticuerpos generados por el sistema inmune del paciente cuando la infección está comenzando o en curso. (Pruebas de laboratorio, uno de los secretos del éxito frente al coronavirus)Si este examen no es concluyente, el personal médico toma una muestra de la garganta con un copito (le llaman mini lavado bronquial y aspirado traqueal a ciegas con sistema cerrado). El papel de este primer procedimiento será para cuando las pruebas menos invasivas para la confirmación de la enfermedad no sean concluyentes o exista una sospecha de diagnóstico alternativo que pueda afectar su manejo clínico.

Las muestras del agente infeccioso que son tomadas con un copito largo introducido por la garganta del paciente serán analizadas en un termociclador, un artefacto que permite verificar si una fracción de ese material genético (es decir, del Sars-Cov-2) se encuentra en la muestra biológica evaluada. La toma de la muestra dura apenas segundos, pero el tiempo de espera para que arroje un resultado es de 8 horas.

Si la prueba rápida es negativa, aunque no requiera prueba confirmatoria, la persona deberá entrar en aislamiento obligatorio por mínimo 15 días. Si sale positivo, se procede a hacer la llamada “prueba de oro”: la prueba RT-PCR. Esto para confirmar definitivamente la presencia del nuevo coronavirus en el paciente.

Una prueba RT-PCR significa técnica de “reacción en cadena de la polimerasa”, y se usa desde los años 80. Lo que permiten es copiar una pequeña cantidad de ADN millones de veces de modo que haya suficiente para analizarlo.

Hoy, en RCN Televisión, el Procurador Delegado para la Salud, Gelman Rodríguez, habla sobre las fallas en el proceso de toma de pruebas del covid-19 en el país. De acuerdo con Rodríguez, cerca del 80% de las muestras que llegan al Instituto Nacional de Salud y que son enviadas por parte de las entidades territoriales, o sea las Secretarías no están llegando adecuadamente: “Tienen problemas de tomas de muestras y análisis por parte de distintos laboratorios. Infortunadamente, tiene dificultades de rotulación, no son fácilmente identificables quienes son los pacientes, y tenemos problemas con el embalaje, lo que ha hecho que las pruebas no se puedan analizar. Recordemos que cada muestra le cuesta al sistema $380.000”.

Los nuevos lineamientos fueron desarrollados por la Asociación Colombiana de Infectología (Acin) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías (IETS) tras la revisión de la literatura existente y la evidencia publicada a nivel mundial. Por ahora, Colombia tiene la capacidad de hacer 115 pruebas al día. Pronto entrarían a apoyar los laboratorios la U. de los Andes, Rosario, Nacional y Sanidad Militar. (Universidades colombianas se ponen la 10 con las pruebas por coronavirus)

