Así sería el nuevo etiquetado de la comida chatarra en Colombia

- Redacción Vivir

Tras el fallido proyecto de ley que pedía etiquetados más claros en los alimentos y bebidas "chatarra", el gobierno y la industria llegaron a un acuerdo. Activistas dicen que la industria no debería participar de las decisiones sobre salud pública.

Según la Encuesta Nacional de Nutrición de 2015, tres de cada cuatro adultos en Colombia y uno de cada seis niños, sufren obesidad y sobrepeso en Colombia. La situación es la misma en el mundo, y por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han promovido que los alimentos tengan un etiquetado frontal en donde se diga claramente qué contienen los alimentos y bebidas: sodio, azúcares, carbohidratos en alta medida.

Países como Chile, Uruguay, Peru y Ecuador han implementado los etiquetados frontales, que advierten el contenido alto en azúcar, sodio o calorías de los alimentos, pero Colombia estaba quedada. Tras el hundimiento del proyecto de ley que buscaba que se aplicara el etiquetado en el país, la W Radio anunció la manera en la que el etiquetado sería implementado en Colombia, tras llegar a un acuerdo entre Presidencia de la República, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, la Cámara de Alimentos y Bebidas de la ANDI. Los grupos independientes Red PaPaz, Dejusticia y Educar Consumidores hicieron recomendaciones técnicas en reuniones realizadas en el Ministerio de Salud en donde no asisitió la industria. (Juez ordena a canales privados emitir comerciales que evitan consumo de comida chatarra)

El etiquetado tiene sellos de advertencia en blanco y negros, circulares, que advierten sobre el contenido alto en azúcar, sal, y grasas saturadas. Esta es la propuesta de etiquetado que presentó la Presidencia:

"Con esta propuesta se busca también rediseñar la tabla nutricional haciéndola más simple, así como el aumento de su tamaño para facilitar su lectura. Es necesario además presentar el contenido de nutrientes por 100 gramos o 100 mililitros y por porción", señaló, a través de un comunicado, el Ministerio de Salud.

La adopción de este etiquetado nutricional deberá darse en mayo de 2021. Ministerio de Salud señaló que su obligatoriedad comenzará en noviembre de 2022.

De acuerdo con Ana María Narváez, quien lidera este proceso en Dejusticia, dijo que el sello propuesto no estaba mal, pero que podría ser aún más claro: "Lo que se ha visto es que si pones un salero y dices "alto en sodio" pues la gente no entiende porque no hay un conocimiento nutricional en general. Nosotros preferiríamos "exceso" porque tiene una connotación más negativa, que es a la final la verdadera advertencia: el exceso de sodio puede ser perjudicial".

"Nos alegra que el presidente acepte la necesidad de un etiquetado frontal de advertencia, pero necesitamos la reglamentación en tiempo urgente. Esto no puede quedar para adoptar en año y medio después de una reglamentación que NO sabemos cuándo va a salir. Es una buena intención, pero a la situación de salud pública del país le urge que esto sea un decreto o una Ley. Nos preocupa que vuelvan a pasar otros cinco años sin regulación", dice Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz. (Le quitaron el alma a la ley de etiquetado de comida chatarra)

Una ley aplazada

Cabe recordar que en junio de 2019, se hundió el proyecto de Ley que buscaba un etiquetado frontal de advertencia en la comida chatarra (bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados). La llamada “Ley de comida chatarra buscaba que Colombia implementara un etiquetado frontal de advertencia en productos no saludables.

El proyecto de ley se hundió porque el debate sobre la ley de etiquetado fue aplazado dos veces por el entonces l Presidente de la Comisión VII, Jairo Cristancho. Se programó el debate del proyecto para el 12 de junio, de 2019 sin embrgo, el deabte se frustó porque Cristancho levantó la sesión porque entró Jesús Santrich (o Seuxis Hernández) a tomar su curul en la Cámara de Representantes. (Se hundió proyecto de ley que pedía etiquetas más claras en la comida chatarra)

Una revisión sistemática de 'Food-PRICE' y un metanálisis de estudios intervencionistas, dirigido por investigadores de la Escuela de Ciencia y Políticas de Nutrición de Friedman en la Universidad de Tufts, Estados Unidos, evaluó la efectividad de múltiples tipos de etiquetas en los alimentos. Encotraron que el etiquetado reducía la ingesta de los consumidores de calorías en un 6,6%; de grasa total en un 10,6% y otras opciones de alimentos poco saludables en un 13%. El etiquetado también aumentó el consumo de verduras de los consumidores en un 13,5 por ciento.

Hoy en la tarde el gobierno ampliará la información sobre esta decisión, que podría ser implementada vía decreto por el MInisterio de Salud, o que podría ser tramitada como ley en el Congreso.