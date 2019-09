Autoridades de Estados Unidos confirman cinco muertes relacionadas con uso de cigarrillo electrónico

-Redacción Salud con información de AFP

Funcionarios federales no confirmaron qué marcas o sustancias en los líquidos de los cigarrillos electrónicos podrían haber causado los problemas respiratorios.

Mucho se ha hablado de los efectos que tienen los cigarrillos electrónicos en la salud de las personas, pero, hasta la fecha ninguna entidad de salud se ha atrevido a decir de manera concreta las consecuencias que genera vapear. Sin embargo, en Estados Unidos se prendieron las alarmas luego de que cuatro personas murieran luego de usar estos dispositivos. (Lea: Michigan, el primer estado de EE.UU. que prohíbe los cigarrillos electrónicos saborizados)

Tres muertes registradas ocurrieron en Indiana, Illinois y Oregon este verano boreal. Un cuarto deceso es objeto de investigaciones para confirmar si también está ligado al vapeo.

Las autoridades de salud de este país, tras la noticia, les pidieron a los ciudadanos suspender el uso de los cigarrillos electrónicos hasta que se determinen la causa de la muerte de estas cinco personas. Según informaron, el número de pacientes con dificultades respiratorias graves relacionadas con el vapeo subió a 450.

Los funcionarios aún no confirmaron qué marcas o sustancias en los líquidos de los cigarrillos electrónicos podrían haber causado los problemas respiratorios observados, que derivaron en internaciones, asistencia respiratoria y, en algunos casos, comas artificiales. Pero, aclararon, todos los casos tienen un denominador común frecuente: los pacientes habían estado vapeando productos con THC -la sustancia activa del cannabis- comprados en el mercado negro, la calle o Internet.

Por su parte, el estado de Nueva York sospecha que un aditivo que contiene vitamina E, que normalmente se utiliza como cápsula o crema para la piel, pueda ser la causa de las enfermedades al pulverizarse a altas temperaturas e inhalarse. Sin embargo, las autoridades prefirieron ser reservadas con el tema y no lanzar ningún juicio. (Puede leer: Cigarrillos electrónicos son "indudablemente dañinos": OMS)

"Todavía no tenemos todas las respuestas. Mientras la investigación continúe, los CDC recomiendan no usar cigarrillos electrónicos. Estos contienen muchos químicos y aditivos, y no se puede saber qué hay en cada producto", aseguró Dana Meaney-Delman, responsable de la respuesta de salud nacional.

Estos problemas respiratorios son aún más impactantes porque aparecen de repente, en pacientes a menudo jóvenes y sin problemas de salud. En Illinois, la mitad tenía menos de 19 años. Los síntomas correspondían a la neumonía lipoidea, que sucede cuando lípidos penetran los pulmones, dijo un médico de Carolina del Norte.

Sean Callahan, neumólogo del hospital de la Universidad de Utah, trató a uno de estos pacientes, de 20 años. Su dificultad respiratoria era tal que tuvo que ser conectado por una semana a una máquina que oxigenaba su sangre, ya que sus pulmones no funcionaban. "Nunca había visto eso antes. Por lo general, los pacientes que necesitan esa máquina tienen formas muy avanzadas de influenza o neumonía, o tienen sistemas inmunes debilitados debido al cáncer o la quimioterapia", dijo Callahan a la AFP.

El joven finalmente salió y se fue a su casa, pero las posibles secuelas a largo plazo aún no se han confirmado, según el médico. (Le puede interesar: Estudio vincula uso de cigarrillos electrónicos con problemas cardíacos)

Estas enfermedades aumentan la presión sobre los fabricantes legales de cigarrillos electrónicos, como Juul, líder del mercado, acusado de promover activamente su producto entre los jóvenes como una alternativa saludable al cigarrillo. Unos 3,6 millones de estudiantes de secundaria usaron productos de vapeo en Estados Unidos en 2018, un aumento de 1,5 millones sobre el año anterior.

*El título de esta nota fue modificado debido a que las autoridades estadounidenses anunciaron el aumento de víctimas mortales.

