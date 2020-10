La exposición es mucho mayor de lo que se pensaba y varía según la región. Un niño en Brasil puede ingerir 1.8 millones de micropárticulas de plástico al día.

El año pasado, un estudio de la Organización Mundial de la Salud estimó que los adultos consumirían entre 300 y 600 microplásticos al día. Pero un estudio que se publicó esta semana indicaría que los valores están por el orden de un millón o millones de partículas que se consumen desde la primera infancia.

De acuerdo con la Universidad de Dublin (Irlanda), los bebés alimentados con biberón ingieren millones de partículas microplásticos al día. Al calentar las botellas (para esterilizarlas) y preparar leche de fórmula, las botellas arrojaran millones de microplásticos y billones de nanoplásticos aún más pequeños.

La investigación fue descrita como un “hito” en la comprensión de la exposición humana a pequeños plásticos por el diario The Guardian, y fue publicada en la revista Nature Food. Comenzó con un hallazgo accidental cuando un investigador que estaba desarrollando filtros descubrió que se seguían obstruyendo con microplásticos.

El equipo testeó diez marcas distintas de biberones y siguió las pautas internacionales para hacer fórmula para bebés: esterilizar con agua a 95 ° C agitar la fórmula en polvo en la botella, tal como lo haría una madre que decide no lactar o no puede, o un padre, en la casa.

De acuerdo con la investigación, que compartó las tasas de alimentación con ingesta de leche de fórmula en 48 país, un bebé en Reino Unido podría estar consumiendo 3.1 millones de micropartículas de plástico al día con el uso de biberón, en Estados Unidos, unos 2.5 millones y en Brasil, 1.8 millones. Esto es mucho más de lo que se tenía pensando: se pensaba que los adultos consumirían entre 300 y 600 microplásticos al día.

Los científicos sugieren que un paso de lavado adicional puede cortar los microplásticos producidos durante la preparación habitual de la fórmula. El agua hervida en un recipiente no plástico y luego enfriada se usa para enjuagar la botella tres veces después de la esterilización. La fórmula también se elabora en un recipiente no plástico, luego se enfría y se vierte en la botella limpia.

“Encontramos que la esterilización, recomendada por la OMS para eliminar las bacterias de los biberones y la leche de fórmula exacerba la liberación de microplásticos. En la práctica, puede ser posible mitigar las consecuencias indeseables de la esterilización mediante la introducción de un paso de lavado adicional con agua esterilizada a temperatura ambiente (es decir, agua hervida con hervidores sin PP y enfriada a temperatura ambiente)”, escriben los investigadores.

Ya se sabía que los microplásticos en el medio ambiente contaminan los alimentos y bebidas humanos, pero el estudio muestra que la preparación de alimentos en recipientes de plástico puede conducir a una exposición miles de veces mayor. Aún no hay claridad sobre cuantas de estas partículas se abosrven en el torrete sanguíneo y cuantas se excretan.