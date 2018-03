Casi el 40% de la población estadounidense sufre de obesidad

Redacción salud

Los estadounidenses no dejan de ganar peso. Esa preocupante conclusión es la que arroja el más reciente estudio sobre el tema que realizaron autoridades de salud de Estados Unidos, según reportó The New York Times, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Cinco doctores se pusieron en la tarea de analizar los datos de la encuesta y encontraron que, a pesar de los esfuerzos por promover estilos de vida sanos, cada vez más estadounidenses están con sobrepeso.

Entre las personas de 2 a 19 años las estadísticas no son tan alarmantes aún. Al comparar las cifras recogidas entre 2007 y 2008 con las obtenidas entre 2015 y 2016 -las más recientes-, el aumento de sobrepeso fue apenas del 1,7%: en el primer periodo, 16,8% de la población encuestada encajaba en el estándar de obesidad y, en el segundo periodo, 18,5% correspondía a ese criterio. Con la obesidad severa, la tasa pasó del 4,9% al 5,6%.

En los estadounidenses mayores de 20 años, las cifras no son tan alentadoras. Mientras hacia 2007 el 33,7% de la población encuestada quedó reportada con sobrepeso, nueve años más tarde la cifra llegaba casi al 40%. El problema es más notorio en personas de más de 40 años y, por una corta brecha, en mujeres que en hombres. La obesidad severa pasó del 5,7% al 7,7% y, de nuevo, la problemática se acentúa en las mujeres y en personas mayores de 40 años.

“Expertos en salud pública dijeron que estaban alarmados por el aumento constante de la obesidad en adultos, y por el hecho de que los esfuerzos para educar a la gente sobre los riesgos que las dietas pobres implican para su salud no parecen estar funcionando”, indicó The New York Times. Si la Encuesta Nacional acertó en sus estimados, unos 127 millones de estadounidenses sufren de sobrepeso.

El diario estadounidense recordó que, en las negociaciones recientes del Nafta, el gobierno Trump ha reglas que favorecen a las grandes compañías de alimentos. De esa manera, se limitaría la capacidad de Estados Unidos, de Canadá y de México de exigir etiquetas visibles sobre los paquetes de comida que adviertan sobre los riesgos para la salud que vienen con los azúcares y las grasas

En Estados Unidos, este problema ha crecido tanto que ha afectado hasta a los animales domésticos. El año pasado, la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad con los Animales encontró que, en la última década, los perros con sobrepeso aumentaron en un 158 %. Y los gatos, 169%. Es decir, una de cada tres mascotas. ¿La razón? Entre otras, que la gente se ha acostumbrado a ver animales obesos.