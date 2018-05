Células cerebrales más grandes sí pueden significar más inteligencia

Víctor Roman - Revista N+1 y Redacción Vivir

La inteligencia humana es una característica sumamente compleja. Hasta la fecha, buena parte de las investigaciones habían identificado regiones cerebrales involucradas en ciertas habilidades, o se había descubierto que ciertos genes juegan un papel en la determinación del cociente intelectual (IQ). Otras características, como la plasticidad cerebral, se relacionan con la capacidad para aprender y adaptarse. Pero poco se sabe sobre la manifestación física de esta característica en las neuronas.

Las propiedades de las células cerebrales explicarían una cuarta parte de las diferencias en el coeficiente de inteligencia. Por otro lado, se cree que los genes representan solo entre el 3 y el 7% de la diferencia.

Eso, hasta ahora. En un reciente estudio publicado en el journal científico BioRxiv, la investigadora de los Países Bajos Natalia Goriounova señaló que una mayor inteligencia podría relacionarse directamente con el tamaño de las neuronas.

“Generalmente se asume que la inteligencia humana se apoya en la eficiencia con la que las neuronas procesan la información que entra al cerebro”, se lee en el paper. “Y aunque se asume que la inteligencia humana se relaciona con el grosor de la materia gris de los lóbulos temporal y frontal, no existían evidencia científica que relacionara las propiedad físicas y estructurales de las neuronas con la inteligencia”.

Para encontrar esos enlaces hasta ahora no documentados, Goriounova y sus colegas de la Universidad Free de Ámsterdam, estudiaron a 35 personas que necesitaban cirugía para tumores cerebrales o epilepsia severa.

Justo antes de la operación, cada persona tomó un test de cociente intelectual justo antes de la operación. Luego, mientras seguían en el quirófano, los cirujanos extrajeron pequeñas muestras de tejido cerebral sano del lóbulo temporal de los pacientes.

Esta parte del cerebro es la que tradicionalmente se asocia con la inteligencia, pues es allí donde se procesa lo que vemos, se reconoce el lenguaje y se forman recuerdos.

El equipo de investigadores mantuvo con vida estas muestras cerebrales para analizarlas. Tras someterlas a diversas pruebas, los investigadores encontraron que las células cerebrales son significativamente más grandes en las personas con puntajes de IQ altos que aquellos con puntuaciones más bajas.

Las células más grandes también tienen más dendritas, las proyecciones que se conectan a otras neuronas, y las dendritas son más largas, lo que sugiere que estas neuronas pueden ser capaces de recibir y procesar más información.

“En este punto, nos encontramos con que puntajes de IQ más altos, así como una densidad más alta del lóbulo temporal, se relacionaba con dendritas más grandes y complejas de las neuronas humanas piramidales”, escribió Goriounova en el artículo.

Las neuronas más grandes tienen más espacio para los recuerdos

Los científicos creen que las conexiones entre las neuronas están involucradas en el almacenamiento de recuerdos, por lo que es probable que las células más grandes tengan más "espacio" para los recuerdos.

El equipo también probó la capacidad de las neuronas para transmitir señales eléctricas al pasar corriente a través de ellas, aumentando gradualmente la frecuencia. Las neuronas de personas con bajo coeficiente intelectual se enfrentaron a bajas frecuencias, pero se fatigaron y se volvieron más lentas a medida que la frecuencia aumentó. Sin embargo, las células de personas con un IQ alto no disminuyeron.

Todavía no está claro por qué algunas personas tienen células cerebrales más grandes que otras, ni si esto es una causa o una consecuencia de un alto coeficiente de inteligencia. "No sabemos si las diferencias son el resultado de la experiencia, o si están determinadas biológicamente", le dijo a New Scientist Wendy Johnson, de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido.

Para establecer un vínculo claro entre las propiedades de las células cerebrales y la inteligencia, se necesitará estudiar miles de muestras de tejido, no solo las de 35 personas. “Pero dado lo difícil que es estudiar tejido cerebral vivo, esto es lo mejor que se puede esperar", dijo Christof Koch, neurocientífico del Instituto Allen para Ciencias del Cerebro en Seattle (Estados Unidos). “Si quieres tejido humano, las únicas otras opciones son fetos abortados o cerebros muertos”, añadió.

El neurocientífico de la Universidad de California, Richard Haier, dijo que el estudio podría “conducir a formas basadas en la neurociencia para mejorar la inteligencia humana, tal vez de manera espectacular”.