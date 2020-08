China aprueba la primera patente para posible vacuna contra COVID

China registró la primera patente de una posible vacuna para el coronavirus y dice que podría comenzar su producción masiva pronto. La vacuna entra a fase III.

A finales de junio, la compañía china CanSinoBIO, que colabora con la Academia Militar de Ciencias Médicas anunció que “los datos de los ensayos clínicos demostraron un buen perfil de seguridad y niveles elevados de respuesta inmunitaria humoral y celular”, y autorizó su uso militar.

En resumidas cuentas, la vacuna usa un virus debilitado para introducir el material genético del coronavirus en el cuerpo humano, y lo “entrena” para generar anticuerpos que reconozcan el Sars Cov 2 y lo combata. La vacuna probó tener una respuesta inmunológica efectiva en ratones y roedores, y el mes pasado, la revista The Lancet publicó la fase II del ensayo clínico, que incluyó a 500 personas, y que demostró que la vacuna generó una respuesta inmune en la mayoría de los vacunados, tras una sola dosis, y sin efectos secundarios observables.

Hoy, China registró registró la fórmula en su oficina de Propiedad Intelectual para empezar a “producirla en masa en un breve periodo de tiempo”. El proyecto ya se encuentra entrando a fase III (que es una investigación con miles de pruebas).

Alrededor del mundo están siendo desarrolladas y probadas más de 150 vacunas en contra del Covid-19. De acuerdo con datos de la OMS, hay 28 que están siendo sometidas a ensayos clínicos entre las cuales hay seis que se encuentran en la fase III.

Como indica BBC, ninguno de los pacientes que participaron en la fase II estuvo exuesto al virus tras ser inoculado, por lo que aún es pronto para decir que la vacuna es efectiva. La fase de ensayo se desarrollará en Arabia Saudita y ya hay países interesados en que se haga en sus países: Brasil, Chile y Rusia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado 167 vacunas experimentales contra la COVID. Un total de 29 están en fase de evaluación clínica y seis en los últimos periodos de experimentación. Y esta no es la única vacuna que se está desarrollando en China. De acuerdo con El País de España, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan publicó datos de sus pruebas clínicas en The Journal of the American Medical Association. La vacuna se encuentra en fase 1 y 2, y es apoyada por la National Biotec Group (CNBG), Sinopharm y el Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China.