Científicas reciben becas solo si se postulan primero que los hombres, según investigación

- Redacción Vivir

Las mujeres enfrentan una batalla cuesta arriba en la ciencia. Hay parcialidad en la contratación y en cómo otros científicos ven su investigación. Se eligen menos mujeres para revisar artículos científicos. Los hombres todavía superan en número a las mujeres en los pisos más altos de la torre de marfil, y por supuesto, las mujeres en ciencias enfrentan el acoso.

De acuerdo con una investigación reseñada en Science News, las mujeres que obtienen becas importantes siguen siendo financiadas y dirigen sus laboratorios tanto como los hombres. ¿El problema? Las mujeres deben llegar a la cima de la colina académica y solicitar esas subvenciones en primer lugar para ganarlas.

"Sabemos por los datos que están públicamente disponibles que las mujeres obtienen aproximadamente el 50% o más de los doctorados en el campo de la biomedicina, pero cuando llega el momento de solicitar las subvenciones, el número cae precipitadamente", dice Judith Greenberg, la subdirectora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales en Bethesda, Maryland, a Science News.

Menos de un tercio de los solicitantes por primera vez para las grandes subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud son mujeres.

En parte, ese número refleja la disparidad de género en los puestos docentes en general. Para obtener una gran cantidad de dinero del NIH, un científico necesita tener un puesto en una institución elegible, a menudo una universidad. Esa no es una meta trivial. Por ejemplo, las mujeres recibieron el 53 por ciento de los doctorados en biología en 2015. Pero en ese mismo año las mujeres representaban solo el 44 por ciento de los profesores asistentes en biología, y solo el 35 por ciento del profesorado completo. Por lo menos en Estados Unidos.

Greenberg y sus colegas se preguntaron si había diferencias de género en los receptores de las subvenciones, y cuánto tiempo permanecieron financiados esos científicos. Recopilaron datos sobre subvenciones financiadas por el NIH durante casi 20 años, de 1991 a 2010, fondos que mantuvieron un total de 34,770 científicos (y sus laboratorios) en el negocio.

Greenberg y sus colegas no solo observaron una sola solicitud de subvención, sino que también analizaron si esa subvención se renovó cinco años después. "El proyecto de un laboratorio generalmente se financia durante cuatro o cinco años", explica. "Pero durante el transcurso de eso, surge una pregunta adicional. ... Siempre hay algo más que quieras hacer ". Por lo tanto, un científico a menudo solicitará la renovación de su subvención. Al mismo tiempo, él o ella puede presentar otras subvenciones nuevas o renovables, tratando de garantizar que su investigación continúe.

En general, encontraron que las mujeres presentaron menos solicitudes por persona que los hombres, y trataron de renovar sus subvenciones exitosas con menos frecuencia. Y cuando fueron a renovar esas subvenciones, tuvieron menos éxito y obtuvieron puntajes más bajos de los revisores de subvención que los hombres científicos. Pero cuando Greenberg y su grupo igualaron a los hombres y las mujeres para cuando fueron financiados por primera vez y qué tipo de título tenían los científicos (M.D./P.D. vs. Ph.D., por ejemplo), las diferencias se suavizaron. Si una mujer pudiera obtener la primera subvención grande de los NIH, sus posibilidades de mantener su laboratorio a flote eran iguales a las de un hombre.

"Si le preguntas a la gente por ahí, la sabiduría común es que las mujeres no van a sobrevivir en el sistema", dice Greenberg. "Lo que hace que este artículo sea interesante es que contradice esa suposición". Greenberg y su grupo informaron sobre sus hallazgos el 16 de julio en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

El hallazgo de que las mujeres no presentaron tantas solicitudes de fondos, y que no trataron de renovarse con tanta frecuencia, coincide con otras investigaciones en el campo, señala Erica Cantrell Dawson, psicóloga social de la Universidad de Cornell. Ella señala específicamente el trabajo de Linda Babcock en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, que muestra que a los hombres se les paga más, no porque sean hombres, sino porque es más probable que negocien. "Esto hace que la conexión", dice Dawson. "Si hay una diferencia, es que es menos probable que las mujeres busquen financiación adicional, y menos probabilidades de ingresar al grupo de financiación en primer lugar". En otras palabras, las mujeres pueden ser igual de exitosas, solo necesitan competir. "No se trata de género sino de quién juega el juego".

Pero hay aspectos más oscuros en esta visión relativamente alegre, señala. Cuando las mujeres sí solicitaron renovar sus becas, obtuvieron críticas más duras que los hombres. "Eso también hace una conexión con el trabajo previo", dice Dawson. "Sabemos que en las evaluaciones ... los hombres son más propensos a ser juzgados por su potencial y las mujeres por lo que lograron, por lo que las mujeres tienen que lograr más".