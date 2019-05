Colombia es uno de los cuatro países donde más se consume cocaína por sesión

- Redacción Vivir

123.000 personas respondieron la Global Drug Survey, la encuesta de drogas más grande del mundo, en 19 idiomas y más de 30 países. La encuesta contó por tercer año consecutivo con la participación de Colombia, donde 1.100 personas respondieron la encuesta. En su octava edición, la información fue recolectada entre el 29 de octubre y el 30 de diciembre de 2018, presentada a nivel mundial el 16 de mayo de 2019. La Corporación Acción Técnica Social es la organización responsable de la encuesta para Colombia.

La encuesta busca promover una conversación honesta sobre drogas independientemente de su estado legal, brindando además, otros puntos de vista que puedan ayudar a complementar las tradicionales encuestas de hogares. De quienes respondieron la encuesta, el 98% afirmó haber consumido drogas en el último año, por tanto es una encuesta a consumidores sobre sus prácticas, precios, riesgos, daños, políticas de drogas, relaciones sexuales, encuentros con la policía etc. El 68.7% fueron hombres y el 31.3% fueron mujeres.

Las preguntas de la encuesta de este año fueron un poco más allá para insagar sobre actitudes, comportamientos, razones, relaciones con la Policía, relación entre consumo de sustancias y abuso sexual, etc.

Las preguntas incluían: staría dispuesto a pagar más por cocaína legal, cuánto?. Se inscribiría en una base de datos?; ¿Ha tenido que asistir a una urgencia médica por consumo de sustancias en el último año?; ¿Cree usted que el mercado legal de la marihuana le habla sobre los riesgos de su consumo?; ¿A quién le compra las drogas, cómo es su relación y cuánto tiempo dura el domicilio?; ¿Cuánto cuesta la droga en los diferentes países del mundo y su relación con la calidad? También se concentró en las relaciones entre consumidores y policías y asalto sexual, consumo de drogas y consentimiento.

Los datos que reporta ATS indican que el 71.3% de los consumidores de cocaína encuestados apoyarían la creación de un mercado legal, justo y sostenible de la cocaína para ayudar a los campesinos y las personas pobres de los países productores, y el 62.6% de los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un 25% del valor actual de una gramo de cocaína (que según la encuesta promedia en 80 Euros), si ésta viene de un mercado legal, justo y sostenible.

En cuanto a Colombia, somos uno de los 4 países donde más se consume cocaína en una sesión, superando más de medio gramo. El 59.4% dicen que piden la cocaína para recibirla el mismo día y el 29.6% la recibe en menos de media hora a domicilio. Colombia es el país donde más rápido llega la cocaína a domicilio, menos de 30 minutos, más rápido que una pizza en el casi 30% de los casos. El 56.2% de los consumidores de cocaína en Colombia quieren consumir menos cocaína el próximo año, pero solo el 16.2% buscaría ayuda para lograrlo.

En cuanto al uso de marihuana en el país, el 61.9% usó marihuana regular el último año en Colombia y el 32.8% usó marihuana de alta potencia (Cripi). El 85% de los consumidores de cannabis legal, desean mayor información sobre riesgos, daños y consecuencias negativas del consumo por parte de la industria y los gobiernos.

En cuanto al éxtasis, 7 días al año consume éxtasis un colombiano que usa drogas, por encima del promedio mundial de 5 días al año. El porcentaje de mujeres que usa éxtasis en Colombia es menor al de los hombres, pero ellas consumen más veces al año que los hombres. El 40% indica que sería probable o muy poco probable acceder a terapias basadas en psicodélicos, y el 68% de las personas que consumieron LSD lo hacen entre 2 y 10 veces al año.

Hay otro dato interesante: el 20.9% de los consumidores en Colombia han dado dinero a la policía para evitar una infracción, solo superado por el 23% de México. Después de Colombia sigue Alemania con el 8.3% y el promedio mundial es del 0.5%. 68.3% de quienes respondieron la encuesta, consideran que es muy poco frecuente cuando la policía trata a los consumidores con dignidad y respeto y 66.4% de las personas consideran que la mayoría de las veces la policía toma decisiones injustas e imparciales.

El 70% de las personas que requieren tratamiento prefieren terapias de conversación, muy por encima de terapias con medicamentos psiquiátricos antidepresivos.

Precios de las drogas y pureza en el mundo comparado con Colombia.

El gramo de MDMA (insumo principal del éxtasis) en Colombia, cuesta 40% menos del promedio del precio a nivel mundial (29 euros el gramo), siendo uno de 3 países más barato del mundo. El gramo de cocaína cuesta 3.8 Euros siendo la más barata del mundo, el promedio es de 80 Euros y cuesta 220 euros en Nueva Zelanda donde es la más cara del mundo. 8 Euros cuesta un papel de LSD en Colombia, siendo uno de los 5 países más baratos. Colombia sigue siendo el país con la cocaína más barata y de más alta calidad en el mundo, mientras los consumidores la califican con un 6.9% sobre 10 en pureza, los consumidores de Australia la califican con un 4.1% de pureza sobre 10, un país donde el gramo cuesta más 200 Euros.

En los últimos 3 años, el precio promedio de la cocaína ha aumentado a 80 Euros, desde alrededor de 65 euros, un aumento del 20%. Eso representa un aumento del 44% en los últimos 5 años. Los aumentos en la pureza (a menudo más del doble desde 2010) han estado acompañados por un aumento en el precio. El observatorio de drogas europeo ya advirtió en su informe del año 2018 que la cocaína que circula en Europa es la más pura de los últimos 10 años.

Urgencias médicas por uso de drogas

El 98.9% indica no haber tenido una emergencia médica en los últimos 12 meses por consumo de cannabis, 99.0 de los consumidores de éxtasis dijeron no haber tenido urgencias médicas en los últimos 12 meses. El 98.1% de los consumidores de cocaína reportan no haber tenido urgencias médicas hospitalarias en los últimos 12 meses por consumo de cocaína.

Sobre la cocaína

Como parte de la investigación de Julián Quintero, Zara Snapp y Alejandra Martínez de la Corporación ATS para la construcción de un modelo de regulación para la cocaína recreativa, la GDS19 realizó algunas preguntas a nivel mundial que arrojaron las siguientes respuestas. El 62.1% de las personas que respondieron afirmaron haber consumido cocaína al menos una vez en la vida, por encima del 42.9% que es el promedio mundial de quienes respondieron. La forma más común de acceder a cocaína fue de 33.3% dealer conocido, 22.4% no pagó por ella, se la regaló un amigo, 15.1% la obtuvo de amigos, 12.3% amigos de los amigos. El 59.4% dicen que piden la cocaína para entrega el mismo día y el 29.6% la recibe en menos de media hora a domicilio.

Sobre Marihuana

Colombia sigue estando entre los países que prefiere fumar marihuana sola sin mezclarla con tabaco, tan solo el 9.9% de los fumadores lo hacen, muy lejos del promedio mundial que supera el 60% con esta práctica. El 30.7% accede a la marihuana a través de dealers de confianza, el 23.6% a los amigos y el 18.1% a los amigos de los amigos principalmente. El 98.9% indica no haber tenido una emergencia médica en los últimos 12 meses por consumo de cannabis. El 35% quieren consumir menos cannabis.

Asalto sexual, consumo de drogas y consentimiento.

De la muestra global, aproximadamente el 14% (11,000) informó haber estado involucrado en una relación sexual bajo intoxicación por sustancias al menos alguna vez en su vida. El 4% (3250) informó haber estado en esta situación en los últimos 12 meses. El 10.2% de los encuestados indicaron haber tomado ventaja sexual del uso de drogas y alcohol en los últimos 12 meses, de estos el 7.5% son menores de 25 años, encontrando una mayor presencia en las personas que se declaran bisexuales y homosexuales.

Los incidentes reportados de ser abusados sexualmente mientras estaban intoxicados fueron más altos entre las que se identificaron como mujeres (29% de por vida, 8% en los últimos 12 meses) o como no bisexuales / una identidad de género diferente (28% de por vida, 10% en los últimos 12 meses). Para los hombres, el 6% informó haber sido abusado alguna vez y el 2% en los últimos 12 meses. El alcohol ha estado presente en el 87.8% de los casos de incidente sexual por intoxicación reportados en los últimos 12 meses por los encuestados, le sigue 54.9% el consumo de solo alcohol y el 35.5% el consumo de alcohol y drogas, 24.0% el cannabis, 13.5% el éxtasis, 10.1% cocaína y 9.6% solo usando drogas.

El 66.8% de estos incidentes ocurrieron en una casa o espacio privado, el 14.2% en un club nocturno y el 10.5% en el espacio público. En el 34.3% de los casos había uno o dos amigos conocidos presentes, el 26.1% estaban solos, el 25.9% solo amigos y el en 13.7% había desconocidos. El 30.5% de las personas indicaron que su acosador era totalmente desconocido hasta ese día del encuentro, 21.9% indicó que era una persona conocida.

En los últimos 12 meses, el 49% dijo no haber pedido consentimiento para iniciar una relación sexual, el 25.8% dijo si haber pedido el consentimiento y el 25.3% está inseguro de la situación. Se les preguntó a los encuestados que sacaron ventaja de las drogas y el alcohol para tener relaciones sexuales hasta qué punto recuerdan lo ocurrido y respondieron que 46.1% lo recuerda todo, 37.3% tiene alguna incertidumbre sobre lo sucedido, el 13.2% tiene mucha incertidumbre sobre lo que pasó y el 3.4% no recuerda nada.