Comenzará primer estudio sobre COVID-19 en humanos

Reino Unido infectará a noventa voluntarios entre los 18 y 30 años para conocer mejor el comportamiento del virus. Es la primera vez que el coronavirus se estudiará en un ambiente controlado.

En un mes, Reino Unido comenzará el primer estudio sobre coronavirus en humanos desde que comenzó la emergencia causada por el Sars-Cov-2 para establecer qué “cantidad” del virus se requiere para causar infección, para probar la respuesta inmune del cuerpo y explorar cómo el virus se contagia de persona a persona.

De acuerdo con The Guardian, involucrará a 90 pacientes sin comorbilidades entre los 18 y 30 años que serán expuestos al Sars-Cov-2 en un ambiente controlado y con seguimiento 24 horas. Esto significa que los participantes no tendrán contactos con personas que no están infectadas con el coronavirus para no esparcirlo.

El estudio Human Challenge está siendo realizado por una asociación entre Vaccines Taskforce del gobierno del Reino Unido, Imperial College London, Royal Free London NHS Foundation Trust y la compañía hVIVO, que ha sido pionera en modelos de desafío humano viral.

Clive Dix, presidente interino del Grupo de Trabajo sobre Vacunas, dijo a la BBC: “Hemos asegurado una serie de vacunas seguras y efectivas para el Reino Unido, pero es esencial que continuemos desarrollando nuevas vacunas y tratamientos para Covid-19. Esperamos que estos estudios ofrezcan información única sobre cómo funciona el virus y nos ayuden a comprender qué vacunas prometedoras ofrecen las mejores posibilidades de prevenir la infección”.

A este estudio se suma el que anunció la Universidad de Oxford, que probará el impacto de su vacuna en los niños, convirtiéndose en el primer desarrollador en probar si su vacuna contra el coronavirus es efectiva en los jóvenes.

El ensayo de la vacuna Oxford AstraZeneca evaluará la “seguridad y las respuestas inmunitarias” en niños y adultos jóvenes de entre 6 y 17 años. Inscribirá a 300 voluntarios, se llevará a cabo en tres ciudades inglesas, Londres, Southampton y Bristol, según dijo NBC.

Aunque el coronavirus también afecta a los niños, los estudios y observaciones en esta población aún son limitados. Por ejemplo, en Colombia y en muchos países, esta población (niños y menores de 16 años) quedó por fuera de los planes de vacunación porque no hay estudios que demuestren la eficacia y seguridad de las vacunas en esas edades.

Actualmente hay 36 vacunas en ensayos clínicos, incluida una que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford que ya se encuentra en una etapa avanzada de pruebas. Una vacuna exitosa proporcionaría cierta protección contra el virus al capacitar al sistema inmunológico de las personas para combatirlo, de modo que no se enfermen, según BBC.

Reino Unido tiene el brote de coronavirus más mortífero de Europa con más de 116.000 muertes, y se encuentra en su tercer cierre nacional.