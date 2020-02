¿Cómo enfrentar un posible riesgo de pandemia por coronavirus? Un virólogo responde

Julián Villabona-Arenas*

Está bien sentirse ansioso con la palabra pandemia. Pero esta información puede hacer las cosas un poco más familiares y un poco menos desconocidas o aterradoras. Tenemos tiempo. Las intervenciones actuales de salud pública, y el trabajo arduo del personal sanitario e investigadores de primera línea en todo el mundo nos están dando tiempo para prepararnos y mejorar nuestras respuestas y resistencia frente al #COVID19.

Debemos sacar provecho al tiempo que tenemos. Existe muchas incertidumbres. Sin embargo, la mayor parte de los escenarios apuntan a un grave impacto en nuestras comunidades, nuestros hospitales y nuestros seres queridos. Preparémonos por ellos.

¿Por qué una pandemia? La amplia diseminación de casos en algunos países son signos de que el virus está escapando a nuestros esfuerzos para contenerlo. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero este virus es demasiado transmisible.

En algún momento, nos podríamos estar enfrentando a un patógeno con transmisión eficiente que se está diseminando ampliamente dentro de nuestras comunidades ¿Semanas? ¿meses? No lo sabemos con certeza. Pero tenga en cuenta que esto no significa que la enfermedad sea más grave.

No podemos saber qué tan amplia será la transmisión. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Todavía no hay antivirales o vacunas y es probable que toda nuestra comunidad sea vulnerable a la infección porque no tenemos inmunidad contra un nuevo virus.

No se asusten. Si vemos eventos cancelados o escuelas cerradas, es para frenar la propagación, no por algo más aterrador. Depende de nuestras entidades gubernamentales y del área de la salud decisiones sobre lo que es apropiado y permisibles.

Si la transmisión es lo suficientemente amplia, un gran número de personas se enfermará. Incluso si estar enfermo significa quedarse en casa con fiebre y tos fuerte durante una semana. Y cuando un miembro de la familia se enferma, uno o más miembros podrían quedarse en casa suministrando cuidados básicos (Por tanto, un par de personas adicionales tampoco van a trabajar). El mismo efecto puede ocurrir si los niños no van a sus colegios y necesitan de adultos cuidando de ellos en casa.

En el peor de los casos, una transmisión amplia, puede significar muy pocos trabajadores para manejar el transporte público, atender en hospitales, enseñar en colegios y/o proporcionar otros servicios. ¡Puede que esto no suceda en absoluto! Pero, en cualquier caso, es importante reflexionar sobre el hecho de que las cadenas de suministro de insumos y servicios pueden verse afectadas de varias maneras.

Una vez más, las autoridades pueden tratar de frenar la propagación de COVID19 para evitar que los hospitales y las cadenas de suministro se sobrecarguen. Esto tiene como objetivo mantener a las personas separadas, lo que dificulta la propagación rápida del virus.

Los científicos están trabajando arduamente para comprender mejor la propagación del virus e informar las estrategias de mitigación para no enfrentarnos al peor de los casos. En este proceso, se escriben muchas pautas, planes, y artículos. Pero pocos son útiles para nosotros como miembros de la comunidad en general.

Lleva algo de tiempo "traducir" dichos documentos en información para la comunidad sobre lo que podemos hacer. Parte de este retraso se debe a que este es un virus nuevo ¡Yo también aprendo un poco más con cada día que pasa!

¿Qué podemos planificar y hacer durante una pandemia por COVID19?

Reducir el riesgo de infección. Esto incluye:

a. Mantenerse al menos a 2 metros de personas enfermas. Esto ayuda a evitar la exposición directa al virus.

b. Lavarse las manos durante 20 segundos y con más frecuencia (usar Jabón y/o gel antiséptico de manos a base de alcohol)

c. Tratar de no tocarse la cara. Haz que otros te lo recuerden cuando lo olvides. Transfórmalo en un juego.

d. Usar una máscara solo si estás enfermo. La máscara reduce la propagación del virus, pero puede dar a los usuarios inexpertos una falsa sensación de seguridad.

e. Si usted o un ser querido se enferma, siga las prácticas proporcionadas por las entidades gubernamentales y del área de la salud. Por ejemplo, llame con anticipación al hospital y obtenga consejos sobre qué hacer.

2. Reducir la posibilidad de que nos quedemos sin alimentos y bienes esenciales.

Esto es para minimizar el impacto de cualquier escasez de bienes. ¡Esto no significa que debemos acumular! Esto significa obtener algunos bienes que pueden almacenarse por mucho tiempo en caso de que las cadenas de suministro puedan verse afectadas. De nuevo, este puede no ser el caso. Cada comunidad puede verse afectada de manera diferente.

Esto incluye:

A. Alimentos que satisfacen las necesidades básicas de carbohidratos, proteínas y fibra (cereales, granos, pastas, frutos secos, nueces, alimentos enlatados, leche en polvo y vitaminas).

B. Suministros para cuidar a los enfermos (o para cuándo se enferma usted mismo). Por ejemplo, medicamentos contra la fiebre y el dolor.

C. Suministros de cuidado regular (por ejemplo, productos de higiene femenina y papel higiénico).

D. Productos de limpieza para tratar de reducir la propagación (jabón, desinfectante, desinfectante para manos que contiene alcohol, pañuelos de papel, toallas de papel) y comida para nuestras mascotas.

Nuevamente, esto es solo parte de una planificación apropiada. ¡No acumule ni compre más de lo que necesitaría durante un período de 2 semanas! Recuerden, esta preparación es para hacer las cosas más familiares y menos desconocidas o aterradoras. Todavía hay riesgos, pero podemos discutir sobre ellos con calma. Las muchas incógnitas se reducirán gradualmente a medida que la ciencia nos brinde más respuestas.

Finalmente, SARSCOV19 no se preocupa con nuestras creencias, sexo, género, color, ropa, etc. Este virus quiere hacer un hogar en nuestras células humanas. Todos juntos podemos contribuir a resolver el problema y ayudar nuestros queridos y comunidades. Recuerden que Pandemia es una palabra, la forma en que reaccionamos depende de nosotros.

*Este artículo fue recuperado de Twitter, el autor adaptó la información a texto y referenció los datos de otro estudio.

*Julián Villabona es doctor en Microbiologia, vinculado al Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas (CMMID) de La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM).