¿Cómo identificar las marcas que son libres de crueldad animal?

Existen diferentes aplicaciones que permiten escanear los códigos de barras de los productos para poder identificar los procedimientos de fabricación. También hay diferentes páginas y organizaciones que continuamente actualizan la lista de las compañías que siguen testeando en animales.

Luego de la publicación del cortometraje Save Ralph, la historia de un conejo que trabaja en el testeo cosmético, términos como Cruelty free (Libre de crueldad) se tomaron una vez más las redes sociales con un tema que se convirtió en la principal preocupación de muchos: ¿Cuáles son las marcas que no prueban sus productos en animales?

El término Cruelty free es realmente un sello con el que se identifican algunos de los productos que no han sido testeado en animales. Aunque el uso de esta marca no es obligatorio, es un buen indicativo de las compañías que no han usado este tipo de procesos. Por lo general, se pueden encontrar en el empaque.

Existen también aplicaciones que han realizado listados de las marcas que aún utilizan productos en animales y permiten escanear el código de barras de cualquier producto para verificar si es libre de crueldad animal. Happy Bunny,Cruelity Cutter, Think dirty, Bunny free son algunas de ellas.

Se pueden consultar también páginas como Cruelity Free Kitty donde se encuentra la información de los procesos de producción de algunas compañías. La organización PETA incluso tiene un programa llamado Beauty Without Bunnies que certifica que ni la empresa, ni los proveedores de ingredientes realicen o permitan cualquier prueba en animales.

Según el portal Cruelity Free Kitty grandes corporaciones son las que prueban en animales y la mayoría de estas marcas pertenecen es estas multinacionales. Algunas estas son: L’Oreal, Estee Lauder, Procter & Gamble, Clorox, Johnson & Johnson, SC Johnson, Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser, Church & Dwight, Unilever y Henkel.

En el caso de las marcas Colgate-Palmolive, advirtió Cruelity Free Kitty, señaló que la compañía ha acordado cambiar gradualmente su política, por eso PETA actualmente lo caracteriza como “trabajando hacia cambios regulatorios para reducir la cantidad de animales utilizados para las pruebas”.

El caso de L’Oreal es también diferente, pues según también explicó el portal, es que una de las pocas empresas que posee marcas que han mantenido sus posturas éticas y se han mantenido libres de crueldad bajo la propiedad. Lo mismo ocurre con Too Faced y Becca (ahora propiedad de Estee Lauder pero aún libre de crueldad) y Tom’s of Maine (Colgate-Palmolive).

Este tipo de listas están conformadas por compañías que han aceptado públicamente los procedimientos en animales, pero aún existen muchas otras que han guardado silencio sobre su política de experimentación con animales.

Aquí puede encontrar un alista de marcas que NO realizan pruebas en animales.