Condenada funcionaria de MinEducación por validar títulos a falsos cirujanos plásticos

- Redacción Vivir

Leonor Herreño, ex funcionaria de esta cartera, reconoció su participación en la convalidación de por lo menos 44 títulos falsos a cirujanos plásticos.

Un juez de conocimiento avaló el preacuerdo pactado entre la Fiscalía y la defensa de la procesada Leonor Herreño, exfuncionaria de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, y la condenó como autora de los delitos de cohecho, falsedad en documento privado y fraude procesal.

La ex servidora pública aceptó su responsabilidad luego de afirmar que participó en la convalidación de títulos fraudulentos de universidades de Argentina y Perú, a por lo menos 44 falsos médicos cirujanos de Colombia.

“Tras la dificultad de homologar los títulos en Brasil, contactaron a Leonor Herreño, ella les comentó de un tramitador internacional para que les colaborara con la elaboración de la carpeta, el proceso costó más de 17 millones de pesos, el dinero fue consignado al hijo de la funcionaria”, agregó el fiscal.

Sostuvo que los trámites ilegales se iniciaron en el año 2013, pero los títulos aparecen con fecha de haber sido convalidados el 20 de diciembre de 2010, lo que demuestra la falsedad de los títulos.

La juez por su parte ordenó a las autoridades judiciales hacer efectiva de inmediato la orden de captura, mientras anunció la lectura de la sentencia para el próximo 23 de julio.

Este es un capítulo más en la investigación sobre el escándalo que rodeó al presidente y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica y Estética, y a otros cuatro cirujanos. (Lea también: Los Sales Puccini, una familia de cuestionados cirujanos)

Desde octubre del año pasado, el cirujano plástico Francisco Sales Puccini se encuentra en el ojo del huracán por sus malas prácticas médicas. El caso más recordado es, quizás, es el de la periodista Lorena Beltrán, a quien Sales Puccini le practicó una mamoplastia de reducción que le creó un sinfín de complicaciones en su cuerpo. Por esta razón, la Fiscalía también lo incluyó en el listado de seis cirujanos plásticos que son investigados por las irregularidades en la convalidación de títulos de cirujanos plásticos en Brasil.

En noviembre de 2017, la juez 76 de Control de Garantías no acató la solicitud de la Fiscalía para entregar medida de aseguramiento, así que no fueron a la cárcel. Es decir que los dejó libres, pero ya no pueden operar. (Lea también: Imputación de cargos a Francisco Sales Puccini)

En esa investigación, la Fiscalía confirmó que los imputados presentaron documentos falsos para obtener títulos profesionales de manera irregular y suspendió los títulos.

Francisco Sales Puccini, según la investigación, se había especializado en cirugía plástica y estética en la Universidad Veiga de Almeida en Brasil, donde hizo un curso (lato sensu), que puede durar entre seis meses y dos años. Óscar Sandoval, por su parte, deberá responder por la presunta convalidación de títulos falsos, con ayuda de la funcionaria del Ministerio de Educación.