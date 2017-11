Contaminación del aire podría afectar la fertilidad de los hombres

Redacción salud

La contaminación del aire es un problema que se le está saliendo de las manos a varias ciudades. Pekín, en China; Ciudad de México y Nueva Delhi, en India, son algunas las capitales que tienen niveles alarmantes. Esta última, como lo anunciaron las autoridades la semana pasada, tiene indicadores que son diez veces más altos que lo recomendado.

Sobre las complicaciones respiratorias que puede generar este problema ya se ha escrito bastante. Pero nuevos cálculos de científicos muestran que las dificultades van más allá: la contaminación está generando baja calidad en la esperma de los hombres. Podría, incluso, ser la responsable una caída en la fertilidad masculina.

Así lo sugiere un estudio llevado a cabo por la Universidad de China de Hong Kong y publicado en la revista Occupational & Environmental Medicine. Tras analizar la esperma de 6.500 hombres, aseguran haber encontrado una fuerte asociación entre el exceso de material particulado y anormalidades en los espermatozoides. Sin embargo, advierten, el efecto de la investigación es “relativamente pequeño en términos clínicos”.

“Encontramos una robusta asociación entre la exposición al material particulado de 2,5 micras (PM 2.5) y un bajo porcentaje de la morfología (tamaño y forma) normal de la esperma en hombres en edad reproductiva”, escribieron los investigadores, citados por el diario británico The Guardian. “Este es un desafío importante para la salud pública”, aseguraron.

Lo que hicieron los expertos chinos fue a analizar hombres entre 15 y 49 años en Taiwán entre 2001 y 2014. En ese lapso evaluaron los niveles de contaminación causados por material particulado de 2.5 micras, al tiempo que analizaban la calidad de los espermatozoides de esta población. Sus conclusiones indican que, tras tener en cuenta otros factores potenciales como el peso, la edad y la frecuencia de fumar cigarrillo o beber alcohol, sí puede haber una asociación entre la polución y la infertilidad.

Aunque para algunos expertos la investigación da luces sobre las causas de infertilidad en los hombres, concuerdan que son resultados que hay que mirar con cautela. Allan Pacey, profesor de andrología (rama de la medicina que estudia las enfermedades de los órganos reproductores masculinos) de la Universidad de Sheffield, es uno de ellos. De acuerdo a lo que le dijo a The Guardian, son hallazgos interesantes, pero analizar la morfología de los espermatozoides es un prueba aún muy complicada de hacer y ser preciso no siempre es fácil. Además, aseguró que aún no hay un consenso muy claro sobre la relevancia clínica de la morfología de los espermatozoides.