Coronavirus en Colombia hoy 13 de abril: nuevos casos y principales noticias

El Ministerio de Salud confirmó que este martes se registraron 16.377 casos nuevos de coronavirus. La capital del Amazonas avanza en su Plan Nacional de Vacunación con un 90% de cobertura.

Este martes 13 de abril, el Ministerio de Salud informó que se confirmaron 16.377 casos nuevos de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 326 fallecidos nuevos y se procesaron 71.937 muestras. Hasta la fecha van 2.596.314 casos del virus desde que comenzó la pandemia en el país de los cuales 2.408.624 se han recuperado.

#ReporteCOVID19 13 de abril:



12.891 recuperados

16.377 nuevos casos

326 Fallecidos



Muestras: 71.937

PCR: 48.429

Antígeno: 23.508



Total:



2.408.624 recuperados

2.569.314 casos

66.482 fallecidos

13.439.422 muestras procesadas

85.429 casos activos

En cuanto al programa de vacunación, la cartera reportó que, para el 12 de abril, con corte a las 23:59, en Colombia se han aplicado 3.173.583 dosis, de las cuales 914.757 son de segunda dosis. Solo el día de ayer se aplicaron 82.912 dosis.

Motivos para no alarmarse por la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson en EE. UU.

Científicos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y de los Centros de Prevención de Estados Unidos anunciaron este martes que estudiarán conjuntamente los posibles vínculos entre la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 y el desarrollo de trastornos poco comunes como coágulos en la sangre. Aunque el anuncio puede sonar aterrador, hay motivos para no alarmarse.

El director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, Peter Marks, y la subdirectora principal de los CDCs, Anne Schuchat, aseguraron en un comunicado conjunto que recomendaban “una pausa en el uso de esta vacuna por precaución”, mientras se reunían con el comité científico para analizar la evidencia, insistiendo que “en este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros”.

Lo anunciado no significa que las autoridades sanitarias norteamericanas estén dudando de la seguridad o la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson, sino que hace parte de un proceso fundamental y necesario en el marco de la emergencia que atraviesa el mundo: la vigilancia farmacológica. En otras palabras, no importa qué tan raros puedan ser los eventos adversos potenciales, no se pueden ignorar. Requieren investigación y transparencia.

El Plan Nacional de Vacunación alcanza el 90% de cobertura en Leticia

El Plan Nacional de Vacunación para la capital de Amazonas, Leticia, ya alcanzó un 90% de cobertura en inmunizaciones a la población contemplada, así lo informó el ministro de Salud Fernando Ruiz este martes. Y explicó que, aunque el porcentaje de vacunación es alto, aún existe un nivel de contagio debido a que muchos se contagiaron entre la primera y segunda dosis. “Leticia está vacunada prácticamente por encima del 90 %. En este momento todavía hay un cierto nivel de contagio porque hay personas que se vacunaron y resultaron con la enfermedad”, informó.

El ministro recordó que el efecto de inmunidad de la vacuna no se da inmediatamente, sino que se va generando en el transcurso del día 14 al 28. Leticia, será ahora uno de los lugares que permitirán entender el comportamiento del virus con una mayor cobertura de vacunas. “Estaremos analizando mucho el caso de Leticia para saber cuál es el nivel de afectación que puede haber por covid19, dado que la ciudad ya termina su periodo de segunda dosis y estará prácticamente vacunada en su totalidad”, indicó.