Coronavirus en Colombia hoy 24 de diciembre: cifras y principales noticias

Hoy 24 de diciembre el Ministerio de Salud reportó 14.940 nuevos casos de coronavirus y 280 muertes, de las cuales 244 pertenecen a días anteriores. Con estas cifras el país llega a un total de 1.559.766 casos desde que comenzó la pandemia y 41.454 muertes. El número de personas recuperadas es 1.417.316.

Comenzó la vacunación contra el COVID-19 en América Latina

El día de Navidad aterrizaron dos aviones cargados con 10.000 vacunas en suelo latinoamericano. Uno llegó a Ciudad de México y el otro a Santiago de Chile. La enfermera especialista María Irene Ramírez, de 59 años y jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México se convirtió hoy en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech en ese país.

En cuanto a Chile, la primera persona en recibir de la vacuna fue Zulema Riquelme, técnico en enfermería de nivel superior. “Fue algo inesperado. Estoy emocionada. Que toda la gente se vacune y se sigan vacunando”, declaró Riquelme. Y agregó: “Entiendo que la gente esté desconfiada porque es bueno, pero que se vacunen lo más pronto posible y que se cuiden mucho, que es lo que más decimos los que trabajamos en salud. Nos ayudan a bajar la carga de trabajo”, según el diario chileno La Tercera.

Ambos países compraron la vacuna de Pfizer y BioNTech, cuyas primeras pruebas clínicas mostraron un 95% de efectividad. Tal como en Colombia, Chile y México dieron prioridad al personal de salud y a las personas mayores de 60 años para que reciban la vacuna antes que el grueso de la población. Un avión con otras 10.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik también llegó a Argentina hoy.

Algunas recomendaciones para disminuir riesgo de contagio de COVID-19 en Navidad

La recomendación es quedarse en casa y evitar conglomeraciones, y en lo posible, no viajar. En caso de realizarse reuniones familiares, las autoridades sanitarias han sugerido que la ventilación debe ser tal que el aire NO recircule y que se renueve con frecuencia (100% cada 15 minutos como mínimo) (así se reduce la probabilidad de contagio). Para esto se deben mantener las ventanas abiertas, o tener sistema de aire acondicionado con sistemas de filtrado y con mínima recirculación, el aire se debe renovar totalmente al menos cada 15 minutos. No se deben cerrar las ventanas en caso de que llueva pues el aire debe circular en todo momento.

En caso de viajes se debe hacer uso obligatorio del tapabocas (bien ajustada a la cara y cubriendo boca y nariz). Este elemento debe ser cambiado cada 8 horas en caso de ser desechable o lavado diariamente en caso de ser de tela. No se recomienda el uso de mascarilla/tapabocas con válvula. El uso de la mascarilla/tapabocas está indicado para menores de edad entre 2 y 5 años con la supervisión de un adulto. Para los mayores de 5 años el uso es obligatorio.

En lo posible, se recomienda usar protección ocular/protector facial. No ingerir alimentos ni bebidas de ningún tipo durante el viaje en transporte público urbano, y evitarlo en lo máximo posible en viajes de mayor distancia y duración.

Si presentan síntomas como tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de garganta, malestar general, diarrea y/o dolor muscular, deben quedarse en casa! puede ser COVID-19 y aislarse hasta determinar si tienen o no la enfermedad.