Coronavirus en Colombia hoy 26 de febrero: cifras y principales noticias

El Ministerio de Salud reportó 3.567 casos nuevos de coronavirus y 122 fallecidos. El proceso de vacunación avanza con algunos tropiezos como aglomeraciones en Bogotá.

Hoy viernes 26 de febrero de 2021 el Ministerio de Salud reportó 3.567 nuevos casos de coronavirus y 122 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 2.244.792 casos confirmados desde que comenzó la pandemia y 59.518 muertes. El número de personas recuperadas es 2.141.187.

Privados sí podrán traer vacunas, pero no todavía (y no sabemos cuándo)

Aunque las empresas privadas insisten en que quieren participar del proceso de vacunación, no pueden ofrecer biológicos hasta que no se vacunen las personas priorizadas. Además, aún hay muchos países sin vacunas, pues los más ricos las acapararon.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), por ejemplo, aseguró que el sector privado tiene la voluntad de apoyar al Gobierno.

A principios de este mes el presidente Iván Duque aclaró que, aunque han considerado esa propuesta, las vacunas solo pueden ser adquiridas por el Gobierno y están destinadas a los grupos priorizados en plan de vacunación; es decir, los que tienen mayor riesgo de padecer COVID-19 grave.

No ir si no está agendado: el llamado tras aglomeraciones por vacunación en Bogotá

#LoÚltimo | Largas filas de adultos mayores en Chapinero, en Bogotá, para recibir la vacunación #COVID_19. “Esto es indignante para nuestros abuelos”, dicen acompañantes por estas aglomeraciones que no deberían ocurrir https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/kJOpEWy5IA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 26, 2021

Las imagénes de adultos mayores haciendo largas filas se han visto ayer y este viernes 26 de febrero en Bogotá. Primero, en el Hospital de Suba y esta mañana en la IPS Viva 1A, hasta donde llegó el secretario de Salud, Alejandro Gómez, para aclarar que se enviaron más vacunas y pedir a la ciudadanía no llegue al punto previsto sin ser agendado.

Una solicitud similar hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien pidió a las familias de los adultos mayores, que están en proceso de ser vacunados contra el COVID-19, no llegar a los centros de salud sin una cita, con el fin de evitar aglomeraciones y demoras, como se han visto en Bogotá y otras partes del país.

Las razones por las que 5.700 dosis en Tolima seguirán en cuarentena

Varios medios de comunicación reportaron que en Tolima se habían estropeado 5.700 dosis de vacunas. Pero lo que ocurrió allí es parte de un proceso normal de distribución de vacunas a gran escala ya que se pueden presentar errores en la cadena de frío, equivocaciones de los vacunadores u otros factores externos. Eso lo explicamos con más detalle en este artículo.

En el caso del Tolima no es cierto que estén estropeadas. La decisión de ponerlas en “cuarentena” fue una medida preventiva, mientras el Invima evalúa qué fue lo que sucedió y si los biológicos sufrieron algún daño.

Como lo explicó el Ministerio de Salud en un comunicado lo que pasó en Tolima fue lo siguiente: mientras transportada las dosis desde Bogotá hasta ese departamento, la temperatura de las vacunas se mantuvo entre los 2º y 8 ºC (que es la temperatura adecuada) entre las 7 a.m. y las 11:30 a.m. Sin embargo, entre las 11:30 a.m. y las 12:55 p.m. la temperatura llegó a los 9,3 ºC, es decir, estuvo 1,3 ºC por encima de la recomendada.

Leonardo Arregocés, de la Dirección de medicamentos del Minsalud, aclaró que los estudios muestran que esa vacuna mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días.

