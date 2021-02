Coronavirus en Colombia hoy 27 de febrero: cifras, vacunados y principales noticias

El Ministerio de Salud reportó 3.343 casos nuevos de coronavirus y 142 fallecidos. El Ministerio de Salud modificó los protocolos de bioseguridad y ahora no recomienda usar tapetes desinfectantes o desinfectar las llantas o zapatos. Además, el Invima autorizó el uso de las dosis de la vacuna de Sinovac que había sufrido una alteración en su cadena de frío.

Hoy sábado 27 de febrero de 2021 el Ministerio de Salud reportó 3.343 nuevos casos de coronavirus y 142 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 2.248.135 casos confirmados desde que comenzó la pandemia y 59.660 muertes. El número de personas recuperadas es 2.145.450. (Lea: Coronavirus en Colombia hoy 26 de febrero: cifras, vacunados y principales noticias)

Además, el país suma 1.482 conglomerados. Estos son los territorios: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

#ReporteCOVID19 27 de febrero:



3.576 recuperados

3.343 nuevos casos

142 fallecidos



Muestras: 42.744

PCR: 27.727

Antígeno: 15.017



Total:



2.145.450 recuperados

2.248.135 casos

59.660 fallecidos

11.427.482 muestras procesadas

36.040 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/3dSHR2etJc — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 27, 2021

Minsalud actualiza los protocolos de bioseguridad

El Ministerio de Salud, por medio de la resolución 223 de 2021, actualizó los protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas quirúrgicos. (Puede leer: Privados sí podrán traer vacunas, pero no todavía (y no sabemos cuándo))

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la transmisión.

Invima autoriza uso de las vacunas de Sinovac que alteraron cadena de frío

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de un comunicado, señaló que recomendaba el uso de las 5.767 dosis de la vacuna de Sinovac que presentaron una alteración en la cadena de frío, en el departamento de Tolima. Las vacunas podrían empezar a aplicarse este fin de semana.

“Una vez analizada la información, el mantenimiento de equipos y el registro de temperaturas de almacenamiento, el Invima recomendó utilizar los productos implicados en los eventos de excursión, teniendo en cuenta que los estudios de estabilidad acelerados realizados por el fabricante de la vacuna en mención, muestran que las condiciones establecidas en los protocolos inicialmente aportados se mantienen en cuanto a la temperatura y tiempo permitido”, explicó el instituto.

Las dosis de la vacuna en Tolima fueron puestas en cuarenta por decisión del Ministerio de Salud. Según explicó la cartera en un comunicado mientras transportada las dosis desde Bogotá hasta ese departamento, la temperatura de las vacunas se mantuvo entre los 2º y 8 ºC (que es la temperatura adecuada) entre las 7 a.m. y las 11:30 a.m. Pero, entre las 11:30 a.m. y las 12:55 p.m. la temperatura llegó a los 9,3 ºC, es decir, estuvo 1,3 ºC por encima de la recomendada. (Lea también: Intención de vacunación contra el COVID-19 creció 6 puntos en un mes)

El lunes llegan a Colombia primeras vacunas del mecanismo Covax

El ministro de Salud Fernando Ruiz anunció que el próximo lunes 1 de marzo llegarán al país otras 117.000 dosis de vacunas. Se trata de un lote producido por Pfizer-Biotech que fue adquirido a través del mecanismo Covax, una estrategia de negociación entre varios países.

El 15 de febrero se inauguró el plan de vacunación de Colombia con las primeras 50.000 dosis que llegaron al país fabricadas por Pfizer. El sábado 20 de febrero un vuelo procedente de China trajo 192.000 dosis de la vacuna Sinovac. El 24 de febrero llegaron a territorio colombiano 50.310 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.

Comité de la FDA anuncia su respaldo a la vacuna de Janssen

El comité que evalúa las vacunas en la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consideraron, por unanimidad, que los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por la farmacéutica Janssen superan a los riesgos para los mayores de edad.

Con esta decisión del comité de la FDA, se abre una vía para que cuando la autorización sea confirmada por las autoridades, se distribuyan de inmediato varios millones de dosis de esta tercera vacuna contra la pandemia en Estados Unidos. (Puede leer: “Covid prolongado”, otra preocupación de la OMS)

Los 22 miembros de este panel, en su mayoría destacados científicos, así como representantes de los consumidores y de la industria, estimaron que los beneficios de esta vacuna son superiores a sus riesgos. “La decisión final recae en la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Para las dos otras vacunas aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna, el permiso fue dado al día siguiente de la recomendación favorable del comité”, explicó en un comunicado la agencia.