Hoy 29 de diciembre el Ministerio de Salud reportó 11.015 nuevos casos de coronavirus y 246 fallecidos. En Bogotá habrá ley seca este fin de año.

El Ministerio de Salud informó que este jueves 29 de julio se confirmaron 11.015 casos nuevos de COVID-19 en el país. Según el reporte, hay 246 fallecidos nuevos y se procesaron 11.015 muestras. Hasta la fecha van 1′614.822 casos confirmados.

Los últimos casos registrados en el país fueron en: Bogotá (4.713), Antioquia (1.253), Valle (1.289), Atlántico (146), Barranquilla (292), Nariño (187), Córdoba (7), Cundinamarca (437), Cartagena (212), Sucre (11), Norte de Santander (320), Santander (299), Magdalena (15), Cauca (123), Cesar (37), Bolivar (20), Putumayo (22), Santa Marta (90), Risaralda (250), Choco (7), Meta (81), Caldas (231), Huila (207), Boyaca (197), Tolima (256), Guajira (14), Casanare (68), Caquetá (7), Quindío (182), Amazonas (8), San Andrés (2), Arauca (11), Guaviare (8), Vichada (7), San Andrés (6), Guainía (1) y Vaupés (1).

En cuanto a conglomerados, el ministerio aseguró que hay 2.089 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Con estas cifras, el número de contagiados en el país asciende a 1′614.822, de los cuales 84.875 están activos. Además, hay 42.620 fallecidos.

¡Ni por domicilio! Habrá ley seca en Bogotá este fin de año

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comunicó que esta medida se toma porque el consumo de alcohol hace que las personas bajen la guardia con las medidas de bioseguridad.

Supergonorrea podría propagarse por uso excesivo de antibióticos para COVID-19

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le aseguró a The Sun que esta ITS puede volverse aún más resistente a los antibióticos debido a que su uso excesivo durante la pandemia está alimentando su mutación. Además, añadió el experto, la falta de servicios de ITS también podría impulsando el aumento de la supergonorrea.

Más de 100 ventiladores hechos en Medellín están listos para usar en pacientes con COVID-19

En marzo surgió la propuesta de desarrollar tres prototipos de ventiladores mecánicos por las universidades de Antioquia y EIA, así como Industrias Médicas Sampedro. Al cierre del 2020 el modelo diseñado por la Universidad de Antioquia pasó los ensayos preclínicos y las pruebas en pacientes y son 106 máquinas las que están listas para su uso en caso de que falten respiradores comerciales.