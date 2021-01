Coronavirus en Colombia hoy 7 de enero: cifras y principales noticias

El Ministerio de Salud reportó 17.576 nuevos casos de coronavirus en el país y 344 muertes y expidió una nueva resolución (la 002) en la que hace una nueva aclaración a los viajeros que lleguen al país, en caso de que no puedan realizarse la prueba PRC antes de embarcarse en el vuelo, podrán hacerla al llegar. También comienza la cuarentena total en Bogotá.

Hoy 7 de enero el Ministerio de Salud reportó 17.576 nuevos casos de coronavirus en el país y 344 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 1.737.347 casos confirmados desde que comenzó la pandemia y 45.067 muertes. El número total de personas recuperadas es 1.580.285.

Viajeros pueden hacerse la prueba PCR al llegar a Colombia

El Ministerio de Salud expidió una nueva resolución (la 002) en la que hace una nueva aclaración a los viajeros que lleguen a Colombia: en caso de que no puedan realizarse la prueba PRC antes de embarcarse en el vuelo, podrán hacerla al llegar al país.

“La persona al abordar el avión manifiesta que no tuvo posibilidad de tomarse la prueba, llega al país y se hace la prueba manteniendo aislamiento mientras llega el resultado de la misma. Facilita el proceso y permite que no haya problema a la llegada al país”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Según el Minsalud, una vez llegue a Colombia, el pasajero deberá informar al Oficial de Migración si cuenta con el resultado negativo de la prueba PCR, que debe haber sido realizada dentro de las 96 horas previas al abordaje.

En caso de que no la tenga, puede optar por hacérsela en Colombia, aunque deberá permanecer en aislamiento preventivo hasta que reciba el resultado. Los costos los asumirá el viajero. Si el viajero no tiene la prueba y decide no hacérsela al llegar, deberá permanecer en aislamiento preventivo durante 14 días y tendrá que informar sobre la dirección de residencia en la que lo hará.

Invima autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

Durante el programa de Prevención y Acción del pasado 5 de enero, el presidente Iván Duque anunció que el Invima había autorizado la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para el uso de emergencia en Colombia. “Quiero informarle a todos los colombianos que hoy se ha dado otro paso muy relevante para avanzar en el programa de vacunación contra el COVID-19. Hoy, el Invima ha dado la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en Colombia”, aseguró el mandatario.

Añadió que fue un proceso que se adelantó en tiempo récord y que, como se venía informando, tras la expedición del decreto que permitía el ingreso de medicamentos y vacunas contra el COVID-19 al país para uso de emergencia, la farmacéutica Pfizer presentó la solicitud que fue analizada por el equipo técnico. Según informó Julio Aldana, director general del Invima, luego de que una comisión de expertos evaluara la información de más de 22 mil folios, se tomó la decisión de otorgar esta autorización.

Colombia ha firmado acuerdos con cuatro farmacéuticas para obtener cerca de 49 millones de dosis de vacunas a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en el marco de la pandemia, con una inversión cercana a los 1.74 billones de pesos.

Comienza cuarentena estricta en Bogotá

Bogotá oficialmente entró en alerta roja, después de que se evidenciara un aumento de contagios por Covid-19 mayor al que hubo en el primer pico de la pandemia, que se presentó en agosto del 2020. Según la mandataria, está situación puede deberse a que la nueva cepa del Covid-19 ya está en la capital y es por ello que anunció nuevas medidas, como una cuarentena total desde hoy y hasta el próximo 12 de enero.

De acuerdo con las estimaciones del Distrito, se ha duplicado la cantidad de casos positivos de Covid-19 y hay una velocidad de contagio “disparada”. También, la red hospitalaria de salud ha estado más congestionada de lo usual, no solo por Covid-19 sino también por otras patologías.