Coronavirus en Colombia hoy 9 de enero: cifras y principales noticias

El Ministerio de Salud reportó 15.795 nuevos casos de coronavirus en el país y 353 muertes. Avanza la cuarentena escrita en departamentos con más de 85% de ocupación de UCI.

Hoy 8 de enero el Ministerio de Salud reportó 15.795 nuevos casos de coronavirus en el país y 353 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 1.771.363 casos confirmados desde que comenzó la pandemia y 45.784 muertes. El número total de personas recuperadas es 1.609.564.

#ReporteCOVID19 9 de enero:



12.404 recuperados

15.795 nuevos casos

353 fallecidos



Muestras: 70.263

PCR: 42.169

Antígeno: 28.094



Total:



1.609.564 recuperados

1.771.363 casos

45.784 fallecidos

8.627.094 muestras procesadas

111.004 casos activos

¿La nueva cepa de coronavirus llegó a Colombia?

El 7 de enero la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sugirió que la nueva variante del coronavirus, identificada en Reino Unido, podría estar en la ciudad. Todas sus afirmaciones fueron rápidamente cuestionadas por expertos que trabajan en epidemiología y virología. Los primeros en reaccionar fueron los voceros del Instituto Nacional de Salud, quienes aclararon que en Colombia aún no hay ninguna certeza de que la variante británica esté o no circulando. “Sin embargo, lo que el muestreo sí permite afirmar es que aún si estuviera, es poco probable que sea responsable del 10 % o más de los casos y, por lo tanto, no explicaría en este momento la situación de Bogotá”, anotó la directora del Instituto, Martha Ospina. (¿Es la nueva variante del coronavirus culpable del aumento de casos en Bogotá?)

“No existe ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia se pueda atribuir a la nueva cepa británica”, comentó Julián Fernández Niño, director de epidemiología del Minsalud.

Las inquietudes que despertó el Plan Nacional de Vacunación

La Procuraduría General de la Nación envió un decálogo de preguntas al Ministro de salud, Fernando Ruiz, sobre el Plan Nacional de Vacunación que fue anunciado la semana pasada.

El plan de vacunación busca priorizar 34.234.649 de colombianos. Con este número se busca alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, es decir, la situación en la que suficientes individuos de una población (70% en el caso colombiano) adquieren inmunidad contra una infección (por vacunación o por haber tenido la enfermedad). Esto disminuye la probabilidad de contacto entre alguien susceptible y alguien infectado. (En detalle: Plan Nacional de Vacunación anunciado para Colombia)

Entre las dudas está el hecho de que no se han establecido duración, jornadas, agendas o turnos de vacunación (como es usual en los planes de vacunación contra otros virus), ni se sabe cómo se garantizarán los elementos de bioseguridad para vacunadores; no se sabe si las IPS están en capacidad de adquirir jeringas, elementos de protección e implementos necesarios para la vacunación, y se desconoce quién vigilará que las vacunas sean transportadas a menos 20 grados como es lo recomendado por gran parte de los fabricantes, ni quién asumirá el costo de la refrigeración, o quien llevará la cuenta de quien recibe las dosis y cuántas. (Los peros de la Procuraduría al PNV)