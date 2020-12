Coronavirus en Colombia hoy: cifras y principales noticias

Una nueva cepa del virus Sars-Cov-2 tiene al mundo en alerta. Varios países del mundo decidieron suspender los vuelos provenientes de Reino Unido, lugar donde se identificó la mutación. Colombia todavía estudia las posibilidades de cancelar los vuelos provenientes de ese país.

Hoy 20 de diciembre el Ministerio de Salud reportó 11.160 nuevos casos de coronavirus y 207 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 1,507.222 casos positivos desde que comenzó la pandemia y 40.475 muertes. El número total de personas recuperadas es de 1′373.332.

#ReporteCOVID19 20 de diciembre:



10.789 recuperados

11.160 nuevos casos

207 fallecidos



Muestras: 43.635

PCR: 31.183

Antígeno: 12.452



Total:



1.373.332 recuperados

1.507.222 casos

40.475 fallecidos

7.492.520 muestras procesadas

89.330 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/uo0GFkEr6p — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 20, 2020

Por variante del nuevo coronavirus, varios países europeos suspenden vuelos provenientes de Reino Unido

Holanda, Bélgica e Italia, son algunos de los países que decidieron suspender los vuelos provenientes de Reino Unido. ¿La razón? Una nueva cepa del virus SARS-COV-2, que fue descubierta en septiembre de este año, se está propagando en el territorio europeo. Por el momento, no hay indicios de que la mutación genere una mayor gravedad de la infección o mayor mortalidad.

Siguiendo los pasos de Holanda, donde la suspensión de los vuelos de pasajeros procedentes de Reino Unido entró en vigor el domingo y se mantendrá hasta el 1 de enero, Bélgica e Italia anunciaron que también suspendían sus conexiones aéreas británicas. (Puede leer: Por variante del nuevo coronavirus varios países suspenden vuelos provenientes de Reino Unido)

El gobierno alemán se planteaba hacer los mismo con los vuelos procedentes de Reino Unido y Sudáfrica. España, por su parte, pidió una respuesta “coordinada” de Europa sobre estos vuelos.

La nueva variante del virus

El virus SARS-CoV-2 es un virus de ARN, y es natural que constantemente se presente mutaciones al replicarse en el cuerpo de los pacientes infectados. Desde su aparición a finales del año pasado hasta hoy, científicos en todo el mundo han reportado miles de mutaciones. Aunque es cierto que estas mutaciones en algún momento podrían otorgarle nuevos atributos al virus convirtiéndolo en un patógeno más peligroso para los humanos también puede ocurrir lo contrario, que lo hagan más inofensivo. En Colombia, por ejemplo, hasta ahora se han reconocido 12 sublinajes del virus.

La nueva variante reportada en el Reino Unido (VUI-202012/01) presenta 17 cambios o mutaciones en las cerca de 30.000 letras que forman el material genético de este virus. La razón por la que los científicos han puesto un mayor interés en esta variante es que las mutaciones están relacionadas con la parte del código genético que codifica la la proteína “spike” que, en palabras sencillas, es la llave que usa el virus para abrir la cerradura en las células humanas (receptor humano ACE2) y comenzar su propagación.

Por el momento, no hay indicios de que la mutación genere una mayor gravedad de la infección o mayor mortalidad. Pero los virólogos trabajan para entender mucho mejor estas mutaciones.

Colombia suspendería vuelos provenientes del Reino Unido por precaución ante nueva cepa del coronavirus

El gobierno colombiano estaría a punto de suspender los vuelos procedentes del Reino Unido como una medida de prevención ante la alerta que se ha generado en la comunidad científica tras detectarse una cepa del virus SARS-CoV-2 en esa población.

Javier Jaimes, microbiólogo colombiano e investigador de la Universidad de Cornell en Estados Unidos dice que buena parte de la información que está circulando en medios de comunicación “está muy mal interpretada y las conclusiones que se están sacando no son correctas”. Aclaró que hasta ahora no hay evidencia clara de que la nueva variante sea más contagiosa, a pesar de que el Primer Ministro de UK diga que es “70% más contagiosa”. “Lo que sucede es que, como en casos anteriores, una variante se vuelva más dominante. Pero esto no implica que sea más contagiosa”, explicó.

En el mismo sentido opinó el virólogo colombiano Julián Villabona, vinculado a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, “afortunadamente no hay ninguna evidencia (hasta la fecha) de que esta variante, tenga impacto en la severidad de la enfermedad o en la efectividad de vacunas”. (Puede leer: Colombia suspendería vuelos provenientes del Reino Unido)