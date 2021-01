Coronavirus en Colombia hoy jueves 28 de enero: cifras y principales noticias

Hoy 28 de enero de 2021, el Ministerio de Salud reportó 12.270 nuevos casos de coronavirus y 390 muertes. En Colombia, el Invima aprobó el ensayo clínico para vacuna contra COVID-19 realizada por biofarmacéutica alemana y Pfizer desmiente que el país haya tenido líos en la negociación por falta de inglés.

El Ministerio de Salud reportó 12.270 nuevos casos de coronavirus y 390 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 2.067.575 casos desde que comenzó la pandemia, de los cuales 114.470 siguen activos, y 52.913 muertes. El número de personas recuperadas es 1.894.384. (Lea: Coronavirus en Colombia hoy miércoles 27 de enero: cifras y principales noticias)

Según la entidad, hoy se procesaron 72.932 pruebas, 44.414 PCR y 28.518 antígenos. En el país hay 2.269 conglomerados en Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Pfizer desmiente problemas de negociación con Colombia

En la mañana de este 28 de enero Caracol Radio publicó un artículo titulado “Equipo encargado de negociar vacunas para Colombia no hablaba inglés”. En él contaba que una persona que trabaja en Pfizer le había dicho a un empresario colombiano que el equipo de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo que estaba al frente del asunto no dominaba el idioma y, por ese motivo, no habían entendido lo que sucedió en una reunión con la multinacional. (Puede leer: Según Pfizer, es falso que Colombia haya tenido líos en la negociación por falta de inglés)

“Las conversaciones alrededor del acceso a la vacuna de Pfizer y BioNTech se han mantenido de manera directa y constructiva con el Gobierno Nacional, en el marco del acuerdo de confidencialidad. La empresa desconoce la información publicada por Caracol. Continuamos con la disposición de seguir colaborando con el Gobierno para ayudar a mitigar esta pandemia”, explicó la empresa en un comunicado, según La W.

Aprueban ensayo clínico para vacuna en Colombia

El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), por medio de un comunicado, informó que había aprobado que la biofarmacéutica alemana CureVac AG comenzara a realizar ensayos clínicos de su vacuna en Colombia. (Puede leer: Invima aprueba ensayo clínico para vacuna contra COVID - 19 realizada por biofarmacéutica alemana)

De acuerdo con el instituto, desde este 26 de enero se podrá realizar los ensayos que se encuentran en la fase IIB/ III para la vacuna ARNm CVnCoV, la cual se aplicará en dos dosis en personas que sean mayores de edad. “Es una vacuna contra COVID-19 basada en el ARNm desarrollado en una plataforma tecnológica que utiliza moléculas de ARNm sin modificaciones químicas como base para la vacuna”, señala el documento.

ONU denuncia acaparamiento de vacunas

El jefe de la ONU, António Guterres, denunció la falta de solidaridad en la distribución de vacunas contra el COVID-19 y la explosión de desigualdad que se está produciendo durante la pandemia, problemas ante los que exigió acciones urgentes. ”Aquellos cuyas oportunidades vitales ya eran reducidas por la desigualdad y la injusticia, con base en sus ingresos, raza, género y otras formas de discriminación, son los que más están sufriendo el impacto del COVID-19″, destacó. (Lea también: “La ciencia está teniendo éxito, pero la solidaridad está fallando”: ONU)

Según el diplomático portugués, tras un 2020 de “tragedias”, 2021 debe ser un año de “cambio”, que dé respuesta a la crisis desatada por el coronavirus, pero también a problemas como una creciente desigualdad y un modelo económico no sostenible que ya venían de atrás.