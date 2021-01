Coronavirus en Colombia hoy lunes 25 de enero: cifras y principales noticias

Hoy 25 de enero de 2021, el Ministerio de Salud reportó 12.261 nuevos casos de coronavirus y 373 muertes. La farmacéutica Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 mantiene eficacia contra variantes británica y sudafricana

El Ministerio de Salud reportó 12.261 nuevos casos de coronavirus y 373 muertes. Con estas cifras el país llega a un total de 2.027.746 casos desde que comenzó la pandemia, de los cuales 121.116 siguen activos, y 51.747 muertes. El número de personas recuperadas es 1.849.194. (Lea: Coronavirus en Colombia hoy domingo 24 de enero: cifras y principales noticias)

Según la entidad, hoy se procesaron 59.908 pruebas, 46.006 PCR y 13.902 antígenos. En el país hay 2.250 conglomerados en Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

#ReporteCOVID19 25 de enero:



17.026 recuperados

12.261 nuevos casos

373 fallecidos



Muestras: 59.908

PCR: 46.006

Antígeno: 13.902



Total:



1.849.194 recuperados

2.027.746 casos

51.747 fallecidos

9.687.241 muestras procesadas

121.116 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/FnlhCKWk7c — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 25, 2021

Minsalud: “se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores para reducir la mortalidad”

En la mayoría de los países se tomó la decisión de vacunar primero a la población más vulnerable, entre los que estaban los adultos mayores. Sin embargo, Indonesia, por ejemplo optó por cambiar la estrategia: vacuna primero a los jóvenes porque son los que están más expuestos al virus. En Colombia, por el contrario, se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores para reducir la mortalidad.

“La reducción de la mortalidad es una meta de la respuesta contra el COVID-19 en Colombia, en primera instancia por el valor que le damos a la vida de los adultos mayores socialmente que son los más afectados por esta enfermedad. Comenzar con los jóvenes sería muy poco eficiente, ya que pasaría mucho tiempo para lograr reducir el contagio, y mucho más para reducir la mortalidad, en especial en un escenario inicial de baja disponibilidad de vacunas a nivel global, por lo que los beneficios sociales en este momento serían menores”, explicó la cartera.

La cartera añadió que la vacunación de los adultos mayores permitirá reducir también la carga sobre los sistemas de salud y, al disminuirla, ya no serán tan necesarias las medidas restrictivas, permitiendo avanzar en la reactivación económica. En cuanto a los niños y las mujeres en estado de embarazo, que no están contemplados en el esquema de vacunación, el ministro Fernando Ruíz aclaró que “en el momento no hay evidencia científica ni estudios publicados sobre los efectos adversos que pueda tener la vacuna, en tanto no se tenga estudios sobre la baja afectación, no estarán incluidos en el PNV”.

Vacuna de Moderna mantiene eficacia contra variantes británica y sudafricana

Este lunes, por medio de un comunicado, la compañía de biotecnología Moderna confirmó que su vacuna sigue siendo efectiva contra las cepas emergentes, incluidas la británica y la B.1.351, que se confirmó por primera vez en Suráfrica. La compañía explicó que para llegar a este hallazgo realizó varios estudios de neutralización in vitro que realizaron con sueros de personas vacunadas con su biológico. “La vacuna produjo anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes emergentes probadas, incluidas las B.1.1.7 y B.1.351, identificadas por primera vez en el Reino Unido y la República de Sudáfrica, respectivamente”, añadió en el comunicado.

El estudio, que fue realizado en colaboración con el Centro de Investigación de Vacunas (VRC) del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), aún no ha sido publicado en revistas científicas. Los resultados, hasta el momento, fue enviada como una versión preliminar a bioRxiv y se enviará para su publicación revisada por pares.

América llega al millón de muertos por coronavirus

Ya son un millón de muertos en América tras confirmarse 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según la OMS, una situación que se refleja en el recrudecimiento de las medidas en países como Brasil. Martha Keays, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), aseguró que “estamos sufriendo una colosal pérdida colectiva. Un millón es un número incomprensible; es el equivalente a perder la mitad de la población de La Habana o Quito”.

La propagación del virus en países como Brasil, Colombia y México está saturando las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hasta obligar a algunos a no admitir un paciente más y trasladarlos a otros centros o ciudades. Y es que la situación es alarmante en algunas regiones. Como muestra lo vivido, en los últimos días, en Manaos, la capital del estado de Amazonas (Brasil), donde se registraron momentos dramáticos con hospitales saturados y carreras contrarreloj para cargar pesadas balas de oxígeno para pacientes con COVID. La curva de contagio tiende a ascender en naciones latinoamericanas como Colombia, que ha superado los 2 millones de casos, Argentina (1,8 millones) y México (1,7 millones).