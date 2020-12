Covid-19: Gabriela Aldana la médica mexicana que cuida a las personas sin techo en Alemania

Gabriela Aldana es una médica mexicana. Sin embargo, no puede ejercer su profesión en Alemania, su lugar de residencia, porque no ha legalizado su título universitario en ese país. Trabaja como voluntaria en el el único hogar de Berlín que alberga habitantes de calle en cuarentena o infectados por COVID-19. Esta experiencia ha cambiado su forma de ver la medicina. Antes quería ser otorrinolaringóloga, pero ahora descubrió su pasión por cuidar a la gente, en especial a la que no tiene hogar.